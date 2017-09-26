Мнение: президент Республики Сербской абсолютно искренен, говоря о России

В Республике Сербской ответили на заявления о "российской интервенции". Высказывания президента Милорада Додика в эфире радио Sputnik прокомментировал научный сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт.

Мнение о "российской интервенции" на Балканах искусственно раздуто, как и представления о том, что Россия царит в регионе, заявил президент Республики Сербской (РС, Босния и Герцеговина) Милорад Додик.

"Зато фактом остается то, что Россия нашу позицию поняла, и мы ей за это благодарны", – заявил он, выступая в Вене на площадке "Общества дружбы Австрия – Россия".

"Ни в коем случае мы не допустим того, чтобы из-за стереотипов избавляться от такого нашего друга, как Россия", – добавил Додик.

Он отметил, что считает "смешными" размышления о том, что после присоединения к Евросоюзу его стране придется вводить те же санкции, которые поддержал весь ЕС и от ввода которых отказалась Республика Сербская.

Научный сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт в эфире радио Sputnik назвал слова президента Республики Сербской "абсолютно искренними".

"Влияние России на Балканах – политическое и экономическое – сейчас не так велико. Скорее, эту тему ряд западных держав раздувает в рамках общей конфронтации с Россией. Что касается Республики Сербской, то там экономическое присутствие России достаточно заметно за счет того, что еще десять лет назад российская компания "Зарубежнефть" купила там основной нефтеперерабатывающий завод и до сих пор является крупнейшим инвестором в экономику республики. Так что добрые отношения, добрые контакты с Россией – это одна из основных линий политики Милорада Додика на всем протяжении его нахождения у власти. Поэтому его слова можно считать абсолютно искренними и имеющими обоснование. Сейчас Додик сам находится под жестким прессингом местной оппозиции, которая угрожает ему македонским сценарием – оттеснением от власти с опорой на американскую дипломатию и на Брюссель. И в этой связи Додик еще раз подчеркнул свою приверженность прочным отношениям с Россией", – сказал Георгий Энгельгардт.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!



