Мнение: ограничив полеты авиации РФ над США, Белый дом загонит себя в угол

В МИД РФ сообщили, что Вашингтон может ограничить полеты российской военной авиации над США. Политолог Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобными решениями американская администрация лишь ухудшает свою позицию.

Москве известно о планах Вашингтона ограничить полеты российской военной авиации над США, сообщил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Михаил Ульянов.

"Сегодня в Вене проходит пленарное заседание комиссии по открытому небу. Видимо, американцы официально презентуют там свои решения", – сказал российский дипломат.

По его словам, ограничения могут вступить в силу с января будущего года. При этом претензии в адрес России Ульянов назвал необоснованными.

"На самом деле договор (по открытому небу – ред.) очень сложный, его положения не всегда однозначно можно интерпретировать, поэтому нужно искать компромиссы, развязки", – подчеркнул дипломат.

Он не исключил, что Москва предпримет ответные меры после изучения решений американской стороны.

Ранее о планах ввести подобные ограничения сообщило издание Wall Street Journal. По данным газеты, они станут ответом американских властей на "запрет Кремля на пролет над Калининградом". По информации газеты, США могут ограничить полеты российских военных самолетов над Аляской и Гавайями.

Политолог, публицист Леонид Крутаков считает такую меру очередным жупелом в раскручиваемой в США антироссийской истерии.

"В целом рационального объяснения я не вижу. Хотя с точки зрения политической истерии очевидно, что это будет работать: для администрации Трампа – это очередной жупел, что, мол, мы Россию поджимаем, значит, мы не российские ставленники. Но действуя в этом направлении, Трамп сам раскручивает антироссийскую истерию и сам себя загоняет в угол, потому что чем сильнее антироссийская истерия, тем больше он оказывается под ударом. Историю с "российскими хакерами" и участием России, которая якобы повлияла на выборы, уже не вычеркнешь из повестки и общественного сознания. Этот образ сформирован", – сказал Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik.

Но своими действиями администрация Белого дома лишь ухудшает свое положение, считает политолог.

"Поэтому когда Трамп пытается снять с себя обвинения в "связях с русскими", он всего лишь ухудшает свою позицию: он, во-первых, не может делать шаги навстречу России, а, во-вторых, он тем самым оправдывается, а с точки зрения общественного сознания любой человек, который оправдывается, подтверждает свою вину. Как только ты начинаешь оправдываться, ты загоняешь себя в зону риска. Так вот Трамп и его администрация своими решениями загоняет себя в зону риска", – полагает Леонид Крутаков.

В целом, по его мнению, решение США о запрете полетов российской военной авиации в реальности вряд ли что-то изменит.

"Объективно, я не думаю, что это решение что-то изменит в реальной процедуре пролета российской военной техники. А, следовательно, если это ничего не изменит, а это все лишь эффект внешнеполитического и внутриполитического воздействия, то администрация Трампа совершает ошибку, пытаясь, причем периодически, избавиться от "русского следа" в своей победе", – заключил политолог.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств – членов ОБСЕ. Россия ратифицировала его в мае 2001-го. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга для контроля военной деятельности.

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