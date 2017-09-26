Военный эксперт: Турция закупкой С-400 довела США до "бешенства"

В Турции рассказали, что поставки российских С-400 начнутся в течение двух лет. Военный эксперт Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik отметил, что Анкара, заключив контракт с Москвой, подчеркнула свою самостоятельность, и это не нравится США.

Поставки зенитных ракетных систем С-400 российского производства в Турцию начнутся в течение двух лет, заявил замглавы Секретариата оборонной промышленности Турции (SSM) Исмаил Демир.

Москва и Анкара 12 сентября подписали контракт на поставку в Турцию систем С-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара внесла первый взнос.

"Множество сообщений на эту тему приводят к еще большей путанице. Конечно, дата начала поставок определена. Пока не хочу называть определенную дату, поскольку ведутся переговоры с российской стороной, чтобы приблизить ее. Но могу сказать, что поставки начнутся в течение как минимум двух лет", – цитирует Демира агентство Anadolu.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что в данном случае два года – это небольшой срок.

"Сначала необходимо допоставить комплексы С-400 в нашу армию, потом надо выполнить контракт в отношении Китая, который мы подписали некоторое время назад. А потом на очереди – Турция. Завод не может выполнить сразу все свои обязательства, поэтому есть определенный период для того, чтобы создать эти системы и поставить тому или иному государству. В принципе два года – это очень короткий срок. Все это оговорено в контракте. Кроме того, мы будем обучать турецких офицеров владению этой техникой, мы будем обучать турецких техников, инженеров", – сказал Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik.

По его словам, Турция, закупив российские комплексы, показала США и НАТО, что способна принимать самостоятельные решения.

"Турки очень много выиграли, в том числе в политическом плане. Они показали, что считают российскую технику надежнее и эффективнее, чем любая другая, в том числе американская. И это, конечно, вызвало бешенство в Пентагоне и Белом доме. Потому что государствам, которые входят в НАТО, отказываться от американской техники, мягко говоря, не принято. Во-вторых, Турция показала, что она достаточно самостоятельная, суверенная страна, ведь все страны, которые входят в НАТО, практически отказываются от собственного суверенитета. А Турция подчеркнула, что она может принимать самостоятельные решения. Это такой "удар под дых" американской администрации и НАТО", – полагает военный эксперт.

Он отметил, что С-400 могут работать без включения в систему ПВО НАТО. Поэтому все спекуляции США по поводу несоответствия этих систем натовским стандартам военный эксперт считает обычным шантажом.

"Когда в США говорят, что система С-400 не впишется в систему ПВО Евросоюза или НАТО, то они немного лукавят, а по большому счету, врут. У Греции есть система С-300, она чуточку похуже, чем С-400, но она прекрасно вписалась в натовскую систему ПВО. Американцы просто шантажируют Турцию. Да и система С-400 может работать самостоятельно без включения в систему НАТО", – заключил военный эксперт.

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