Дипломат о заявлении Госдепа о гибели Асапова: США используют смуту в Сирии

США заявили о непричастности к гибели российского генерала Валерия Асапова в Сирии. Профессор Дипакадемии МИД РФ Александр Вавилов в эфире радио Sputnik обратил внимание на двойственность политики США на Ближнем Востоке.

В Госдепе США заявили РИА Новости о непричастности Соединенных Штатов к гибели российского генерала в Сирии.

Ранее российский МИД связал гибель генерала Валерия Асапова с политикой США. По мнению замглавы МИД Сергея Рябкова, Соединенные Штаты лишь на словах заинтересованы в борьбе с ИГ*.

"Все-таки некие политические и геополитические задачи для Вашингтона важнее того, что задекларировано в плане приверженности контртеррористической борьбе", – сказал он.

Дипломат также выразил надежду, что США будут вести борьбу с терроризмом в полном соответствии с заявлениями, которые делают американские власти.

В американском внешнеполитическом ведомстве отвергли обвинения российской стороны о поддержке "Исламского государства"*, а также заявили о непричастности США к гибели российского генерала.

"Заявления, что США поддерживают ИГ* или потворствовали гибели российского командира, не основываются на фактах. США и коалиция имеют одну цель: разгром ИГ*", – сказал РИА Новости представитель американского дипломатического ведомства.

Американский дипломат также отметил, что США продолжат реализацию механизмов по предотвращению конфликтов с российской стороной в Сирии.

Профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов в эфире радио Sputnik оценил политику США в Сирии.

"С самого начала политика США в сирийском конфликте была двойственной. С одной стороны, они, конечно, не могли не объявлять громогласно о том, что воюют, борются, что они против этих головорезов. А с другой стороны, американцы проводили закулисно (и проводят сейчас) линию на то, чтобы использовать эту смуту, так называемую умеренную оппозицию, чтобы устроить новый порядок и новую геополитическую архитектуру не только в Сирии, но и на всем Ближнем Востоке. Потому что Сирия – это краеугольный камень Ближнего Востока. Она даже на географической карте – в самом сердце. Если это сердце поразить, то, конечно, весь организм будет от этого страдать", – сказал Александр Вавилов.

Россия, отметил дипломат, проводит в регионе совсем другую политику.

"Наша политика идет с самого начала в совершенно другом направлении. Она состоит в том, что все конфликты, которые существуют в современном мире, необходимо решать политическими средствами и стараться, чтобы их решали, прежде всего, сами участники конфликта. Если нужно оказать содействие – пусть они попросят. Не надо никому навязывать свои рецепты. Гибель нашего героя – это одна из тех жертв, которые мы принесли на алтарь этой принципиальной политики. Но мы будем продолжать нашу линию в этом направлении. Сама жизнь показывает, что этот курс дает результаты. Всего 15% сирийской территории захвачено разбойниками. Потихоньку все это будет освобождаться. И всегда будем помнить тех героев, которые отдали жизни, чтобы избавить человечество от такого серьезного врага как международный терроризм", – сказал Александр Вавилов.

В воскресенье Минобороны РФ сообщило о гибели генерал-лейтенанта Валерия Асапова. Российский военный погиб в районе города Дейр-эз-Зор во время минометного обстрела террористов. В этом районе последние недели проходят ожесточенные бои.

По данным Минобороны, 37 российских военнослужащих погибли в Сирии после начала военной операции со стороны России.

* Запрещенная в России террористическая организация

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