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Военный политолог: Запад "прикрывается" ложью о российских ВКС в Сирии

10:1826.09.2017
(обновлено: 10:50 26.09.2017)
013050
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ВКС России в САР не наносят ударов по населенным пунктам, заявили в Минобороны. Ведомство опубликовало видео ударов по боевикам ИГ* в Идлибе. В эфире радио Sputnik военный политолог Олег Глазунов отметил, что эти кадры не покажут в западных СМИ.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков опроверг сообщения лондонской "Обсерватории по правам человека в Сирии" об атаке ВКС России населенных пунктов в сирийской провинции Идлиб.

Запуск ракет Калибр по целям террористов в Сирии. 19 сентября 2017
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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"Авиация ВКС России в Сирийской Арабской Республике не наносит ударов по населенным пунктам. Заявления "Обсерватории" со ссылкой на анонимных "очевидцев" или "волонтеров" традиционно голословны и служат "информационным прикрытием" действий боевиков "ан-Нусры"* и примкнувших к ней группировок", — сказал Конашенков.

Российский военный отметил, что в течение минувших суток, после доразведки беспилотными средствами и дополнительного подтверждения по другим каналам, самолеты российской авиагруппы нанесли десять ударов по террористическим объектам в провинции Идлиб.

Конашенков также пояснил, что все цели находились вдали от населенных пунктов. Он подчеркнул, что по всем ударам имеются данные объективного контроля.

По словам официального представителя Минобороны, все уничтоженные объекты и техника использовались боевиками при атаке на российских военных полицейских в провинции Хама 18 сентября.

Эксперт ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов в эфире радио Sputnik предположил, зачем Запад распространяет фальшивые новости о действиях российских военных.

"Это обыкновенная система двойных стандартов: США наносят удары по мирным жителям, и об этом никто не знает, а вранье о России – об этом они трубят на весь мир. Создается ощущение, что они прикрывают что-то сенсационное. Как только Минобороны заявило, что американцы помогают боевикам выходить из сокрушенного города, сразу появились утверждения, что мы якобы наносим удары по мирным жителям. У нас высокоточное оружие, ковровые бомбардировки нам ни к чему", — отметил Олег Глазунов.

Минобороны опубликовало видео ударов ВКС по боевикам ИГ* в Идлибе. Однако, по мнению военного эксперта, западный зритель этого не увидит.

"Для США главное – создать резонанс. Ведь опровержения они не показывают. А показывают какие-нибудь кадры десятилетней давности, может, даже с Сирией не связанные. Думаете, западный зритель будет разбираться? Это рассчитано на то, чтобы создать негативный образ России", — отметил Олег Глазунов.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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