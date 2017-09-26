Политолог: создание "пособия" по войне с РФ никому в США не делает чести

Посольство России встревожено появлением в США учебника по войне с РФ. Профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik отметил, что создание подобных инструкций лишь усложнит российско-американские отношения.

Посольство России в США отреагировало на появления учебника Пентагона по борьбе с российскими военными.

Ранее в сети опубликовали онлайн-версию пособия под названием "Российская война нового поколения", в которой описывается военная стратегия России с перечислением сильных и слабых сторон российской армии и тактико-технических характеристик военной техники. Учебник подготовлен одним из исследовательских центров США для Пентагона.

Российские дипломаты сочли "крайне тревожным" появление такого учебника.

"Предлагаются конкретные меры по методикам обучения личного состава к действиям именно против ВС России. Подобного рода свидетельства подготовки американских военных к прямому конфликту с Россией представляются крайне тревожными, особенно в нынешней и без того непростой ситуации в сфере европейской безопасности", — говорится в заявлении пресс-секретаря посольства РФ в США Николая Лахонина.

Дипломат отметил, что содержание инструкции по ведению боевых действий против российской армии находится в "явном противоречии с конструктивным характером" состоявшихся на прошлой неделе встреч главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсоном.

"Нам нужно прагматичное взаимодействие по ключевым вызовам безопасности двух наших стран, а не тиражирование страшилок", — отмечается в заявлении пресс-секретаря.

В эфире радио Sputnik директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев отметил, что американские военные допускают возможность конфликта между РФ и США, а это ни к чему хорошему привести не может.

"Это не делает чести ни авторам учебника, ни тем, кто его заказал. Ведь по ним будут учиться молодые люди, будет формироваться их мировоззрение. Если в учебнике написано, что США находятся в состоянии войны с РФ, то это очень серьезно. Это создает условия для того, чтобы граждане США воспринимали нашу страну как агрессора. Конечно, это негативно скажется на российско-американских отношениях. Понятно, что Россия не будет создавать никаких учебников, прописывать, что мы воюем с США. Конечно, мы не будем уподобляться ни авторам таких учебников, ни Госдепартаменту, который тоже вовлечен в эту так называемую войну. Россия, безусловно, ответит на этот недружественный шаг. Но не будет публиковать непристойности", — отметил Александр Гусев.



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