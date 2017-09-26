Мнение: закон об образовании - основа для нового противостояния на Украине

Президент Украины Петр Порошенко подписал новый закон "Об образовании". Политолог Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik поделился мнением о возможных последствиях введения закона в жизнь.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, ограничивающий право обучаться на языках нацменьшинств.

Согласно документу, с сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе смогут обучаться на родном языке, параллельно изучая украинский. С 5 класса преподавание будет осуществляться только на государственном языке. Язык нацменьшинств можно будет изучать только факультативно. С сентября 2020 года обучение будет проходить только на украинском языке.

В правительствах Венгрии и Румынии ранее заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании противоречит украинской конституции и международным обязательствам Киева.

В эфире радио Sputnik политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев высказал мнение, что новый закон обострит ситуацию внутри Украины.

"Если образование будет только на украинском языке, то для русскоязычного населения это не станет новостью. В свое время это уже было проблемой и для жителей Крыма, и для русскоязычных регионов на юго-востоке страны. Но всегда особняком были нацменьшинства на западе Украины — румыны и венгры, частично чехи и словаки. Они, конечно, воспримут это как нарушение их прав учить детей на родном языке. Тем более что эти меньшинства очень связаны со своими национальными государствами. Они, конечно, не успокоятся. Формируется новый фронт противостояния регионального плана. Фактически этим законом спровоцирована жесткая реакция со стороны части Евросоюза. И это, конечно, усилит дефрагментацию Украины. Если Украина будет "крошиться", то не факт, что это будет происходить на юго-востоке страны, а вполне вероятно, что и на западе", — сказал Андрей Суздальцев.



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