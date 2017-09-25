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Мнение: МИД КНДР вовремя сделал предупреждение, чтобы США "не зарывались"

19:4725.09.2017
(обновлено: 19:52 25.09.2017)
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© AP Photo / Ahn Young-joonМужчина смотрит новости на Сеульском вокзале, сообщающие о ядерных испытаниях КНДР, проводимых в недрах горы Мантапсан. 9 сентября 2016Мужчина смотрит новости на Сеульском вокзале, сообщающие о ядерных испытаниях КНДР, проводимых в недрах горы Мантапсан. 9 сентября 2016
© AP Photo / Ahn Young-joon
МИД КНДР заявил о праве сбивать американские самолеты в ответ на действия США. Эксперт Евгений Ким в эфире радио Sputnik выразил мнение, что у Северной Кореи есть основания расценивать шаги Вашингтона как объявление войны.

КНДР может сбивать американские боевые самолеты даже вне северокорейского воздушного пространства, заявил глава МИД КНДР Ли Ён Хо.

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© AFP 2017 / Kazuhiro Nogi
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"Поскольку США объявили войну нашей стране, у нас есть полное право принять контрмеры, включая право сбивать стратегические бомбардировщики США, даже если они еще находятся вне воздушного пространства страны", – заявил министр журналистам в Нью-Йорке.

Он также сообщил, что Пхеньян будет рассматривать все варианты ответа на действия президента США Дональда Трампа.

Ранее Ли Ён Хо в своем выступлении назвал президента США "психически больным" с манией величия, отметив, что ему опасно доверять "ядерную кнопку". Он также заявил, что Трамп превратил Белый дом в "шумный рынок", и пообещал, что тот ответит за свои высказывания в адрес северокорейского лидера Ким Чен Ына.

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© AP Photo / Ahn Young-joon
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На прошлой неделе Трамп с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР. Он также назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына "человеком-ракетой", который "отправился в самоубийственный полет". Ким Чен Ын в ответ пригрозил "укротить Трампа огнем".

В августе и сентябре Совбез ООН значительно ужесточил санкции против КНДР. США на прошлой неделе также ввели против КНДР беспрецедентно жесткие односторонние финансовые санкции.

По мнению ведущего научного сотрудника Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгения Кима, у Северной Кореи есть определенные основания считать, что США объявили ей войну.

"В ООН – организации, специально созданной для сохранения мира и безопасности на земном шаре – никто никогда до Трампа не говорил о том, что он собирается уничтожить какое-то государство. Это первый момент. И второй момент – где-то за месяц до этого южнокорейский президент сказал, что никаких военных действий на Корейском полуострове без согласия Южной Кореи не может быть. Но после того как Трамп сказал такие чудовищные вещи, правительство и президент Южной Кореи промолчали, и северяне могли это расценить так, что Трамп сказал это не просто так, а заручившись согласием со стороны Южной Кореи, а это уже действительно фактически объявление войны", – сказал Евгений Ким в эфире радио Sputnik.

Он считает, что КНДР вовремя сделали предупреждение США.

"Если самолеты будут вторгаться в воздушное пространство Северной Кореи, а между двумя странами (Южной и Северной Кореей) есть негласная договоренность, что ближе 15 километров от границы самолеты ни Южной Кореи, ни других стран не должны залетать, северокорейцы вполне имеют право их сбивать. Поэтому сейчас предупреждение вовремя сделано, чтобы американцы "не зарывались", – полагает эксперт.

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