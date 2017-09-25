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Политолог: обвинения РФ в пытках в Крыму исходят из "бредовейших фейков"

18:0425.09.2017
(обновлено: 18:05 25.09.2017)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/Николай ЛазаренкоПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2017Президент США Дональд Трамп выступает на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/Николай Лазаренко
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ООН обвинила Россию в нарушении прав человека и пытках в Крыму. Политолог Наталья Макеева в эфире радио Sputnik отметила, что подобные обвинения не имеют под собой никаких реальных оснований, и посоветовала представителям ООН лучше ознакомиться с ситуацией.

ООН обвинила Россию в нарушении прав человека и международного права в Крыму, который организация называет "оккупированной территорией". Об этом говорится в докладе мониторинговой миссии, опубликованном на официальном сайте управления Верховного комиссариата ООН по правам человека (УВКПЧ).

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Мнение: уже не только Шредер понимает, что возврат Крыма Украине — это бред
В документе приводятся данные за период с 22 февраля 2014 года по 12 сентября 2017 года. В тексте утверждается, что права человека в Крыму массово нарушались после его присоединения к России, в том числе украинскими и российскими властями. Согласно докладу, на полуострове были зафиксированы такие нарушения, как " жестокое обращение", "пытки", а также одна "внесудебная казнь".

При этом участники мониторинговой миссии указывают, что проводили исследования удаленно, на основе опросов и мониторинга с территории Украины, поскольку "не имели доступа" в Крым.

В Кремле отметили, что пока не ознакомились с содержанием доклада миссии УВКПЧ ООН.

"Я пока не располагаю информацией, пока ничего не могу вам сказать. Просто не в курсе", – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, последует ли реакция в ответ на этот доклад.

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева в эфире радио Sputnik отметила, что нет никаких оснований обвинять Россию в нарушении прав человека в каком-либо регионе, в том числе в Крыму.

"Совершенно очевидно, что эта история имеет чисто политический характер и никаких реальных оснований под собой она не имеет. На мой взгляд, это просто безусловный бред. Ну, какие нарушения прав человека и пытки в Крыму? С таким же успехом можно заявить о нарушении прав человека где-нибудь во Владивостоке на основании того, что там какой-нибудь участковый превысил полномочия и дал кому-нибудь "по морде". Никакого массового характера ни в Крыму, ни в других российских регионах нарушения прав человека попросту носить не могут. ООН в данном случае проявляет полную предвзятость и исходит из бредовейших украинских фейков, которые в огромном количестве сочиняют украинские СМИ. Я как-то попробовала посмотреть несколько украинских каналов, и мне стало страшно…", – сказала Наталья Макеева.

По ее мнению, представителям ООН необходимо лучше разобраться в ситуации.

"Единственное, что здесь можно сделать, это, наверное, посоветовать представителям ООН проверить информацию, лично съездить, опросить жителей. Хотя что-то мне подсказывает, что они не будут этим заниматься. Потому что это подтвердит их неправоту, а признавать свою неправоту, в общем-то, не любит никто", – отметила политолог.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

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