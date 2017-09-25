Политолог: на Украине уже сами понимают, что "поднадоели" Америке

В Раде заявили, что Украине пора перестать надеяться на поставки оружия из США и Канады, ведь мир "не живет только украинскими проблемами". Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik выразил мнение, что для Киева настали "тяжелые реалии".

Внефракционный депутат Верховной рады Украины Виктор Балога считает, что Киеву пора перестать надеяться на поставки летального оружия из США и Канады: они никогда не начнутся, ведь мир "не живет только украинскими проблемами".

Президент Украины Петр Порошенко в минувшую пятницу сообщил, что его страна не будет получать от США вооружение летального характера. Ранее он заявлял, что американский сенат одобрил выделение Киеву 500 млн долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны и что законопроект якобы предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера". Подтверждения этого заявления из официальных источников в США не было. В воскресенье издание Globe and Mail сообщило, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо после встречи с украинским президентом Порошенко говорил о планах разрешить поставки летального оружия на Украину.

"Нам нужно снять с повестки дня тему предоставления летального оружия и не спекулировать на ней никогда. США, как и Канада, этого никогда не сделают. Потому что для них Россия, как бы нам всем ни хотелось, остается страной, с которой надо договариваться, и лишний раз ее раздражать никто не будет", – написал Балога на своей странице в Facebook.

Он также написал, что Украине необходимо понять, что мир "не живет только украинскими проблемами". Он считает, что спасение Украины находится в ее же руках.

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik напомнил о встрече лидеров Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа, которая состоялась 21 сентября. По мнению политолога, итоги этой встречи говорят о том, что на Западе действительно начали уставать от украинских проблем.

"Отношение со стороны США к Украине изменилось. И в связи с этим, конечно, раздаются голоса и в самой Украине о том, что не нужно рассчитывать на Америку. Порошенко ездил в США с большой надеждой, что в очередной раз они поддержат Украину, что-то пообещают, но Трамп предпочел рассказать о тех ураганах, которые пронеслись над США, и отставил тему поддержки летальным оружием, да и в принципе поддержки Украины. Украина действительно всем уже поднадоела, даже США и их нынешней администрации. Потому что, как бы там ни было, но часть проблем у Трампа возникла из-за нынешней украинской власти, которую насадили Украине его коллеги из предыдущей администрации", – сказал Александр Дудчак в эфире радио Sputnik.

Он считает, что для нынешней киевской власти наступили "тяжелые реалии".

"Потому что они думали, что их будут во всем поддерживать, что они будут вести крайне антироссийскую политику, ежедневно демонстрировать русофобию и постоянно на этом зарабатывать, иметь какие-то дивиденды и моральную и материальную поддержку со стороны США. Но сейчас у США нет необходимости и дальше поддерживать тот бардак, который творится на Украине. Они этот бардак уже сделали. Те, кто был до Трампа, могут быть довольны, потому что они разворошили такое гнездо, развязали такую войну, что теперь не знают, как ее закончить. США в принципе остались не в накладе, и им дальше неинтересно так же активно поддерживать Порошенко, как это было при (бывшем президенте США Бараке) Обаме. Так что ситуация у Киева сложная", – полагает политолог.

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