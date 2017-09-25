Эксперт: Польша – это "страна-разведчик" в стане конкурента США

В Польше уверены, что Германия не имеет правовых оснований для отказа в выплате репараций. Эксперт Эдуард Попов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что существует ряд причин, исходя из которых, польская сторона поднимает этот вопрос.

Польша хочет вынести вопрос получения военных репараций с Германии на международные площадки, заявил председатель правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский в интервью изданию "Сети правды".

"Нет никаких юридических оснований, чтобы Германия могла нам отказать. Здесь нужно действовать последовательно, разделив все действия на этапы. Сейчас этап сейма, а значит, еще не этап официального выступления польского государства", – сказал Качиньский.

Он напомнил, что президент Анджей Дуда уже поднимал эту тему в разговоре с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

По мнению председателя PiS, вопрос нужно тщательно подготовить, сделать из него "проблему на международном уровне, а позже перейти к более конкретным действиям".

По словам Качиньского, Германия должна ответить за "поезда с украденными произведениями искусства, ценными предметами, обычным имуществом поляков". "Эти люди воровали, крали, убивали. Все это нуждается в описании и компенсациях. Мы не можем согласиться на то, чтобы все зло и все преступления Второй мировой войны свести к Холокосту", – заявил политик.

По данным Бюро анализа польского сейма, Варшава имеет основания требовать от Германии 48,8 млрд долларов. При этом правительство ФРГ считает вопрос о военных репарациях Польше закрытым. На Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.

Ведущий научный сотрудник Института русского зарубежья Эдуард Попов в эфире радио Sputnik отметил, что непонятно, чем руководствуется польская сторона, заявляя о сумме репараций в почти 50 млрд долларов.

"Каждая сумма, которая указывается в иске по репарации, может складываться как из объективных, так и субъективных данных. Чем руководствовалась польская сторона, для нас пока остается загадкой. Я думаю, что второй фактор все-таки играет определяющую роль. Польское правительство хочет получить 50 млрд долларов, которые, конечно, лишними для Польши не будут. Но ни для кого не секрет, что Польша получила основные репарации от Германии в виде территорий. При этом были депортации миллионов немцев, в частности, из Силезии, которая являлась промышленно-развитым регионом и которая составила основу современной польской промышленности. Польша до войны была преимущественно аграрным государством, но благодаря полученным территориям стала промышленно-развитым государством. Но об этом в Польше почему-то вспоминать не любят", – сказал Эдуард Попов.

Кроме того, по его мнению, есть ряд причин, исходя из которых, польская сторона поднимает вопрос о репарациях.

"Я напомню один факт: сразу после крушения Организации Варшавского договора в Германии усилились реваншистские тенденции, и жители регионов, которые ранее были переданы Польше, начали предъявлять польскому правительству иски по возврату собственности. Поляков это постоянно беспокоило. И, возможно, отчасти для того, чтобы обезопасить себя от исков с немецкой стороны, Польша выдвигает претензии в адрес Германии. Кроме того, как мне представляется, поляки хотят не просто создать информационную шумиху вокруг этого вопроса, а загнать Германию в угол, сделать ее обороняющейся стороной. Позиция Польши в Евросоюзе является позицией "троянского коня" США. Это "страна-разведчик" в стане конкурента Соединенных Штатов. Польша, таким образом, торпедирует начинания Германии как безусловного лидера объединенной Европы", – отметил эксперт.

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