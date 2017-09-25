Мнение: США через Саакашвили пытаются сделать Порошенко "внушение"

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пообещал "подвинуть" всех украинских министров. Политологу Олегу Онопко начатая Саакашвили кампания все больше напоминает предвыборную. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что "подвинет" всех украинских министров.

В Киеве на 17 октября запланированы несколько митингов. На них Саакашвили намерен объявить требования к власти.

"Мы 17 октября вернемся сюда, и народ Украины подвинет их (министров – ред.) отсюда", – заявил Саакашвили на митинге в Киеве. Он добавил, что в понедельник посетит Львов в поисках единомышленников.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши.

Полиция возбудила дело по пяти статьям, сам политик утверждает, что закона не нарушал. Суд признал его виновным в неправомерном пересечении границы и оштрафовал на 130 долларов.

Саакашвили заявил, что намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Политик пообещал жить на Украине до "полной победы народа".

Политолог Олег Онопко считает, что кампания, начатая Михаилом Саакашвили, все больше приобретает черты предвыборной.

"Вопрос о сторонниках Саакашвили открыт, потому что у него нет ни одной полностью поддерживающей его политической партии. Пока что союзниками, но и то не во всех его начинаниях выступает "Батькивщина" Юлии Тимошенко, "Самопомощь" Андрея Садового и отдельные праворадикалы из так называемых добровольческих батальонов. Сможет ли Саакашвили сформировать какую-то действительно устойчивую социальную базу и политическую платформу, на данный момент сказать трудно. Вместе с тем, кампания, которую начал Саакашвили, все больше и больше напоминает избирательную и подготовку к досрочным выборам на Украине", – сказал Олег Онопко в эфире радио Sputnik.

По его мнению, в данном случае Саакашвили действует несамостоятельно.

"Это, конечно же, большой сигнал киевскому руководству о том, что поддержка со стороны США не такая уж безусловная, и те требования, которые ставятся американской администрацией по поводу более транспарентной и более подконтрольной политической системы, должны выполняться. (Президент Украины Петр) Порошенко должен понимать, что он не единственный вариант для управления Украиной. И то, что происходит сейчас, это попытка сделать ему такое внушение относительно альтернатив. И очень важно понимать, что Саакашвили в данной ситуации не является политическим субъектом, он является фигурой, которой руководят страны Запада, прежде всего США", – сказал политолог.

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