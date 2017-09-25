Эксперт о призыве отстранить РФ от Олимпиады: идет "перетягивание каната"

Глава USADA призвал полностью отстранить Россию от Олимпиады-2018. В эфире радио Sputnik спортивный агент Андрей Митьков отметил, что на ситуацию вновь хотят повлиять национальные антидопинговые агентства.

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что Международное антидопинговое агентство (WADA) должно занять более жесткую позицию в вопросе участия России в зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

В интервью The Guardian Тайгарт призвал WADA не поддаваться "политическому давлению" со стороны главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха и Москвы.

"WADA необходимо поступить точно так же, как в Рио, и рекомендовать отстранить Россию от зимней Олимпиады из-за ее системной допинговой практики, и позволить российским атлетам, доказавшим свою "чистоту", выступать под нейтральным флагом", – сказал глава USADA.

Вопрос об участии России в Играх будет обсуждаться на заседании президиума WADA в Париже. Председатель агентства Крейг Риди ранее уже заявил, что призывы к полному запрету на участие российской сборной в Олимпиаде-2018 (с ними обратились 28 национальных антидопинговых агентств) бесполезны и не способствуют разрешению ситуации.

Спортивный агент Андрей Митьков в эфире радио Sputnik отметил, что национальные антидопинговые агентства вновь хотят повлиять на ситуацию.

"Для нас – это очередной, уже тысячный "день икс", который мы проходили за полтора-два года. Хотелось бы, чтобы все решилось как можно раньше, а не накануне Олимпиады. Но здесь необходимо помнить, что участие или неучастие команд или отдельных спортсменов в Олимпийских играх – это абсолютная прерогатива Международного олимпийского комитета. Любые организации – и такие мощные, как WADA, и ничем себя не проявившие, такие, как NADO (Ассоциация национальных антидопинговых организаций) – ничего не решают. Но они могут повлиять на позицию как отдельных людей, так и целых организаций. Поэтому мы сейчас видим такое "перетягивание каната". Но окончательное решение – за МОК", – сказал Андрей Митьков.

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