Эксперт о призыве отстранить РФ от Олимпиады: идет "перетягивание каната"

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что Международное антидопинговое агентство (WADA) должно занять более жесткую позицию в вопросе участия России в зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.
"WADA необходимо поступить точно так же, как в Рио, и рекомендовать отстранить Россию от зимней Олимпиады из-за ее системной допинговой практики, и позволить российским атлетам, доказавшим свою "чистоту", выступать под нейтральным флагом", – сказал глава USADA.
Вопрос об участии России в Играх будет обсуждаться на заседании президиума WADA в Париже. Председатель агентства Крейг Риди ранее уже заявил, что призывы к полному запрету на участие российской сборной в Олимпиаде-2018 (с ними обратились 28 национальных антидопинговых агентств) бесполезны и не способствуют разрешению ситуации.
Спортивный агент Андрей Митьков в эфире радио Sputnik отметил, что национальные антидопинговые агентства вновь хотят повлиять на ситуацию.
"Для нас – это очередной, уже тысячный "день икс", который мы проходили за полтора-два года. Хотелось бы, чтобы все решилось как можно раньше, а не накануне Олимпиады. Но здесь необходимо помнить, что участие или неучастие команд или отдельных спортсменов в Олимпийских играх – это абсолютная прерогатива Международного олимпийского комитета. Любые организации – и такие мощные, как WADA, и ничем себя не проявившие, такие, как NADO (Ассоциация национальных антидопинговых организаций) – ничего не решают. Но они могут повлиять на позицию как отдельных людей, так и целых организаций. Поэтому мы сейчас видим такое "перетягивание каната". Но окончательное решение – за МОК", – сказал Андрей Митьков.
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