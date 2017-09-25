Мнение: американцы на территории ИГ* – "свои в доску"

Спецназ США был замечен в районах дислокации ИГ*, сообщили в Минобороны РФ. Политолог Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что получены наглядные доказательства того, что американцы выступают в качестве инструкторов террористов.

Российские военные опубликовали аэрофотосъемку районов дислокации боевиков "Исламского государства"* севернее города Дейр-эз-Зор в Сирии. На кадрах отчетливо видна техника подразделений специального назначения США.

"С помощью аэрофотоснимков, которые сделаны в период с 8 по 12 сентября 2017 года в районах дислокации вооруженных формирований ИГ*, зафиксировано большое количество американских бронеавтомобилей типа "Хаммер", находящихся на вооружении спецназа США", – говорится в сообщении, которое размещено на странице российского Минобороны в Facebook.

В ведомстве отметили, что американский спецназ дислоцируется в опорных пунктах, где ранее располагались боевики ИГ*, при этом вокруг этих объектов нет каких-либо следов штурма, боестолкновений с террористами или воронок от ударов авиации международной коалиции. "Это может говорить только о том, что военнослужащие США чувствуют себя в районах, удерживаемых террористами, в полной безопасности", – отметили военные.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, политолог Алексей Подберезкин считает, что получены наглядные доказательства того, что спецназ США выступает в качестве инструкторов боевиков в Сирии.

"США особенно активно стали создавать отряды в Сирии не только силами, скажем, ЦРУ, но и силами военной разведки, силами специального назначения. Кстати, численность спецназа за последние десять лет выросла с 30 тысяч до 75 тысяч человек. Такие отряды прекрасно оснащены, их тренируют. И силы спецназа США – это как раз их инструкторы, они не воюют, а занимаются подготовкой этих банд, их тренировкой и оснащением. Поэтому американские военные могут пройти через любую территорию, которая контролируется ИГ*. Другим голову отрезают, а американцы проходят именно потому, что они там – свои в доску. Мы предъявили этому доказательства. Но никакой реакции не будет. Сделают вид, что этого нет или будут говорить, что там, мол, находятся люди, которые помогают оппозиции", – сказал Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ

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