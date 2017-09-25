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Украинский аналитик: Порошенко в Канаде мог подписывать все что угодно

12:2825.09.2017
(обновлено: 12:30 25.09.2017)
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© Фото : официальный сайт президента УкраиныПрезидент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. 22 сентября 2017Президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. 22 сентября 2017
© Фото : официальный сайт президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко по итогам визита в Канаду заявил о готовности канадского бизнеса инвестировать в страну. Перспективы двустороннего бизнес-сотрудничества в эфире радио Sputnik оценил украинский аналитик Александр Охрименко.

Канадский бизнес готов вложить инвестиции в Украину. Об этом заявил глава государства Петр Порошенко, который посетил с визитом Канаду.

"Ранее канадские украинцы инвестировали в Украину для поддержки экономики. Сейчас весь канадский бизнес готов прийти в Украину", – написал он в воскресенье, 24 сентября, в Twitter.

Здание парламента Канады в Оттаве
© AFP 2017 / Geoff Robins
Украинский экономист о канадских инвестициях: кто ж сюда зайдет?
В субботу Порошенко обсудил с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд введение миротворческой миссии в Донбасс, а также "возвращение" Крыма Украине.

Ранее состоялись переговоры украинского лидера с канадским премьером Джастином Трюдо, по итогам которых стороны договорились о расширении экономического взаимодействия между странами.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире радио Sputnik отметил, что в Канаде существует достаточно обширная украинская диаспора. Однако, по словам аналитика, большинство канадцев украинского происхождения даже не знают, где находится Украина.

"Когда-то было очень много разговоров по поводу украинской диаспоры в Канаде и по поводу помощи Канады Украине. Но в этом заключается определенный курьез: канадцы украинского происхождения могут знать пару украинских слов, ходить в вышиванке, но когда говоришь им об Украине, они плохо себе представляют даже, где она находится на карте. И когда их слушаешь, становится даже смешно – они рассказывают об Украине где-то 19 века", – сказал Александр Охрименко.

По его словам, в плане бизнеса Украине попросту нечего предложить Канаде.

"Действительно люди общаются, приезжают, и есть действительно канадские бизнесмены, которые рассматривают Украину как объект для инвестиций, но это все несерьезно: то, что они предлагают, нам не надо, а то, что мы им предлагаем, они не понимают. У нас на самом деле очень мало точек для соприкосновения. Все, что у нас получилось с канадским бизнесом – это офисный центр в Киеве, которым владеет канадец, и была пара компаний, связанных с торговлей, и все. А смысл им закрывать бизнес в Канаде и открывать его на Украине, теряя при этом деньги? Нам нечем их приманить. Мы-то заинтересованы, но нечего поставлять. Мы что, газ будем поставлять, нефть?", – отметил аналитик.

По его мнению, поездка Порошенко в Канаду, по сути, была просто своеобразной "прогулкой".

"Порошенко надо было скататься в Канаду, он просто прогулялся. Это обычный пиар. На сегодняшний момент какая была бы поездка интересна? В Турцию – это важно. В Китай – чертовски важно. В Канаду – это ничто. Там можно подписывать любые документы, они не мешают ни украинскому бизнесу, ни канадскому. Можно подписывать все что угодно. Просто выбирается страна, в которую можно приехать и пропиариться, подписать какие-то договоры и вернуться обратно. Вот и решили, что пусть это будет Канада", – заключил Александр Охрименко.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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