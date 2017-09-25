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Эксперт: новые ограничения на въезд в США – хороший пас противникам Трампа

11:0825.09.2017
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© REUTERS / Jose Luis GonzalezГрузовики на границе Мексики и СШАГрузовики на границе Мексики и США
© REUTERS / Jose Luis Gonzalez
В обновленный список ограничений на въезд в США попали граждане восьми стран. Эксперт Никита Данюк в эфире радио Sputnik высказал мнение, что президент США, принимая такое решение, мог руководствоваться не только заботой о безопасности.

Граждане восьми стран попали в обновленный список ограничений на въезд в США, говорится в прокламации президента Дональда Трампа.

В новом списке ограничений на въезд по-прежнему остались граждане Ирана, Йемена, Ливии, Сирии и Сомали, причем с 18 октября запрет на въезд будет распространен и на тех граждан этих стран, которые могут доказать тесную связь с жителями США. Кроме того, с 18 октября будет запрещен въезд в США всем гражданам КНДР и Чада и многим гражданам Венесуэлы. Из запретного списка убран Судан (ранее его покинул Ирак).

Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне. 3 сентября 2017
© AFP 2017 / Nicholas Kamm
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Дональд Трамп объяснил новые ограничения необходимостью заботиться о безопасности страны.

"Мой приоритет номер один – сделать так, чтобы Америка была в безопасности. Мы не будем принимать в нашей стране тех, для кого не сможем обеспечить безопасный отбор", – написал Трамп в микроблоге в Twitter.

В свою очередь, и.о. главы министерства внутренней безопасности Элейн Дьюк заявила, что теперь министерство "лучше сможет удержать от въезда в страну террористов и преступников".

"Объявленные сегодня ограничения жесткие, но точно отмеренные, и они посылают сигнал иностранным правительствам, что те должны работать с нами по укреплению безопасности", – заявила Дьюк.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что своим распоряжением Трамп защищает американцев. 

"Государственный департамент будет координироваться с другими федеральными учреждениями, чтобы должным образом реализовать эти меры. Мы продолжим тесное сотрудничество с нашими союзниками и партнерами, которые разделяют нашу приверженность национальной и глобальной безопасности", – заявил Тиллерсон.

В эфире радио Sputnik заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк высказал мнение, что спецслужбы США могут не справляться с мониторингом иммигрантов.

"Не исключаю, что по линии специальных служб поступила информация, что необходимо предпринять жесткие меры в отношении потенциальных мигрантов из этих стран или просто людей, которые хотят приехать в США. Потому что местные спецслужбы, скорее всего, не справляются и не могут осуществить нормальный мониторинг людей, которые могут быть связаны с террористическими организациями. В Чаде, например, ситуация достаточно нестабильная – террористические организации чувствуют себя там достаточно вольготно", – сказал Никита Данюк.

Вместе с тем, отметил эксперт, не все страны оказались в этом списке в связи с вопросами безопасности.

"Что касается КНДР, Ирана и Венесуэлы, то это политизированное решение. Оно, скорее всего, связано с тем, чтобы оказать давление на эти государства. Трамп постоянно заявляет, что КНДР и Иран – это, мол, очередная реинкарнация "оси зла". А с Венесуэлой тоже все достаточно очевидно – США будут делать все, чтобы еще больше дестабилизировать ситуацию в государстве, чтобы правительство во главе с (президентом Венесуэлы Николасом) Мадуро было "демонтировано"", – считает Никита Данюк.

По его мнению, этот указ может сыграть на руку оппонентам американского президента.

"Не секрет, что Дональд Трамп зарабатывает политические очки на жестком отношении к потенциальным беженцам. Он в очередной раз пытается показать, что отстаивает безопасность США, будет укреплять границы и полномочия специальных служб. Но подобные шаги – это хороший пас для противников Дональда Трампа. Потому что в очередной раз можно вбросить в информационное пространство тезис, что он, мол, противник свободы, авторитарный человек", – сказал Никита Данюк. 

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