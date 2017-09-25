Военный эксперт: генерал Асапов никогда не прятался за спину солдат

Российский генерал Валерий Асапов погиб в Сирии в результате обстрела террористами ИГ*. В эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Жилин отметил роль российских военных советников в борьбе против боевиков в САР.

Генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб в воскресенье в Сирии во время обстрела террористами из группировки "Исламское государство"*, сообщило Министерство обороны России.

Асапов был старшим группы российских военных советников и находился на командном пункте сирийских войск, ведущих бои в районе города Дейр-эз-Зор. Во время минометного обстрела террористов генерал получил смертельное ранение. Он посмертно представлен к высокой государственной награде, заявили в военном ведомстве.

Таким образом, согласно официальным данным Министерства обороны, с начала российской военной операции в Сирии число погибших военнослужащих составило 37 человек.

Потери террористов, как сообщил в августе командующий группировкой войск ВС РФ в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин, только за три летних месяца составили более 8 тысяч человек. Боевики лишились также 1,5 тысячи единиц вооружения, военной и другой техники.

Военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин в эфире радио Sputnik отметил роль российских военных советников в борьбе против террористов в Сирии.

"Мы понесли тяжелую потерю. Этот человек отличался мужеством, он никогда не прятался за спину солдат, обладал уникальными знаниями, навыками и практическим опытом. Поэтому за ним охотились. Если говорить о роли Асапова как руководителя группы военных советников, то речь идет не только о передаче опыта сирийским военным, речь идет о планировании ряда операций. Победы на поле боя в Сирии стали достигаться, когда к планированию боевых операций подключились наши советники – они являются "мозгом" при планировании операций против террористов. Наши ребята не отсиживаются там в каких-то укрепрайонах, а способствуют уничтожению сотен террористов, обеспечивают коренной перелом в ходе этой войны", — сказал Александр Жилин в эфире радио Sputnik.



*Террористическая организация, запрещенная в России



Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.



У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!