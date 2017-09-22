РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

"Оживляшь же нужен". Политолог о новом эпизоде в деле "РФ и выборы в США"

19:3122.09.2017
(обновлено: 19:43 22.09.2017)
03060
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкСоциальная сеть ФейсбукСоциальная сеть Фейсбук
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп назвал "мистификацией" сообщения о якобы покупке Россией политической рекламы в Facebook. Политолог Анатолий Петренко в эфире радио Sputnik подчеркнул, что все обвинения в адрес РФ абсолютно бездоказательны.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал раскручивание "мистификаций" о России, связанных с якобы закупкой рекламы в Facebook.

"Мистификации по России продолжаются, теперь в связи с рекламой на Facebook. А что насчет полностью ангажированных и нечестных публикаций в СМИ в пользу жуликоватой Хиллари?", – написал Трамп в Twitter.

Социальная сеть Фейсбук
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Джабаров: сначала против РФ актер, теперь – глава соцсети, а фактов никаких

"Самым большим влиянием на наши выборы были фейковые СМИ, "кричащие" в пользу жуликоватой Хиллари Клинтон. К тому же она была плохим кандидатом!", – добавил президент в следующем сообщении.

Facebook заявил, что во время президентской предвыборной кампании в США российские боты покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы повлиять на исход гонки. Основатель компании Марк Цукерберг распорядился передать конгрессу США обнаруженную рекламу.

В Кремле заявили, что Москва никогда не размещала в Facebook политическую рекламу, которая так заинтересовала американские правоохранительные органы.

Профессор Академии социального управления, политолог Анатолий Петренко в эфире радио Sputnik подчеркнул, что все обвинения в адрес России бездоказательны.

""Утопающий хватается за соломинку", и вдруг откуда ни возьмись появляется Facebook с его услугами по предоставлению какой-то информации. "Оживляшь" же нужен. А как его сделать, за счет чего? Как говорится, не было у бабы заботы, так купила порося. Вот появился теперь Facebook волшебно. До этого о нем вообще никто не вспоминал, и они тоже молчали, что у них что-то есть… И если порассуждать, то, во-первых, доказать что-либо крайне сложно, что эти материалы действительно были проплачены, допустим, из России и именно Кремлем. И второе – мы все знаем, что в интернете можно размещать материалы через третьи, четвертые страны и вести "проплату"… А может, это ЦРУ сделало? Специально. Я бы эту версию не снимал с повестки дня. На мой взгляд, она достаточно актуальна и правдива", – сказал Анатолий Петренко.

Он сравнил обвинения со стороны США в адрес России с заявлениями Киева о якобы военном вмешательстве российской стороны в украинский конфликт. Так, например, на днях президент Украины Петр Порошенко на заседании Совбеза ООН показал собравшимся военные билеты якобы российских военных, воевавших в Донбассе и задержанных СБУ.

"Это те же паспорта в руках Порошенко на трибуне ООН, причем, он тряс не только ими, было еще несколько документов. Хотя он назвал все это паспортами российских военнослужащих, которых они якобы взяли в плен и они дают показания у них в СБУ. Все идет по Геббельсу: ложь, повторенная многократно и т.д. И чем чудовищнее эта много раз повторенная ложь, тем охотнее в нее поверят", – сказал политолог.

По его мнению, нападки в США на Дональда Трампа и обвинения в адрес РФ во "вмешательстве" в выборы продолжатся.

"Я не исключаю, что завтра "откопают", что какая-то пенсионерка из России написала письмо, где раскрывает "тайный заговор Кремля". Я думаю, и Трампа так и будут "щипать". Стратегия остается та же, меняются только тактические приемы, техники, которыми они пользуются. Угаснет Facebook – родится что-то еще. Может, что-то еще "погуглят"", – заключил Анатолий Петренко.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена