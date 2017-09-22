"Оживляшь же нужен". Политолог о новом эпизоде в деле "РФ и выборы в США"

Президент США Дональд Трамп назвал "мистификацией" сообщения о якобы покупке Россией политической рекламы в Facebook. Политолог Анатолий Петренко в эфире радио Sputnik подчеркнул, что все обвинения в адрес РФ абсолютно бездоказательны.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал раскручивание "мистификаций" о России, связанных с якобы закупкой рекламы в Facebook.

"Мистификации по России продолжаются, теперь в связи с рекламой на Facebook. А что насчет полностью ангажированных и нечестных публикаций в СМИ в пользу жуликоватой Хиллари?", – написал Трамп в Twitter.

"Самым большим влиянием на наши выборы были фейковые СМИ, "кричащие" в пользу жуликоватой Хиллари Клинтон. К тому же она была плохим кандидатом!", – добавил президент в следующем сообщении.

Facebook заявил, что во время президентской предвыборной кампании в США российские боты покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы повлиять на исход гонки. Основатель компании Марк Цукерберг распорядился передать конгрессу США обнаруженную рекламу.

В Кремле заявили, что Москва никогда не размещала в Facebook политическую рекламу, которая так заинтересовала американские правоохранительные органы.

Профессор Академии социального управления, политолог Анатолий Петренко в эфире радио Sputnik подчеркнул, что все обвинения в адрес России бездоказательны.

""Утопающий хватается за соломинку", и вдруг откуда ни возьмись появляется Facebook с его услугами по предоставлению какой-то информации. "Оживляшь" же нужен. А как его сделать, за счет чего? Как говорится, не было у бабы заботы, так купила порося. Вот появился теперь Facebook волшебно. До этого о нем вообще никто не вспоминал, и они тоже молчали, что у них что-то есть… И если порассуждать, то, во-первых, доказать что-либо крайне сложно, что эти материалы действительно были проплачены, допустим, из России и именно Кремлем. И второе – мы все знаем, что в интернете можно размещать материалы через третьи, четвертые страны и вести "проплату"… А может, это ЦРУ сделало? Специально. Я бы эту версию не снимал с повестки дня. На мой взгляд, она достаточно актуальна и правдива", – сказал Анатолий Петренко.

Он сравнил обвинения со стороны США в адрес России с заявлениями Киева о якобы военном вмешательстве российской стороны в украинский конфликт. Так, например, на днях президент Украины Петр Порошенко на заседании Совбеза ООН показал собравшимся военные билеты якобы российских военных, воевавших в Донбассе и задержанных СБУ.

"Это те же паспорта в руках Порошенко на трибуне ООН, причем, он тряс не только ими, было еще несколько документов. Хотя он назвал все это паспортами российских военнослужащих, которых они якобы взяли в плен и они дают показания у них в СБУ. Все идет по Геббельсу: ложь, повторенная многократно и т.д. И чем чудовищнее эта много раз повторенная ложь, тем охотнее в нее поверят", – сказал политолог.

По его мнению, нападки в США на Дональда Трампа и обвинения в адрес РФ во "вмешательстве" в выборы продолжатся.

"Я не исключаю, что завтра "откопают", что какая-то пенсионерка из России написала письмо, где раскрывает "тайный заговор Кремля". Я думаю, и Трампа так и будут "щипать". Стратегия остается та же, меняются только тактические приемы, техники, которыми они пользуются. Угаснет Facebook – родится что-то еще. Может, что-то еще "погуглят"", – заключил Анатолий Петренко.

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