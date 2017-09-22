Мнение: Украина неспособна защищать своих граждан и уважать их интересы

Президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил об отмене визита на Украину из-за принятого там закона об образовании. Политобозреватель Наталья Узун в эфире радио Sputnik объяснила, почему Румыния так жестко отреагировала на новый украинский закон.

Президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил, что отменил запланированный на октябрь визит на Украину из-за принятого Верховной радой закона об образовании.

Закон предполагает, что с 1 сентября 2018 дети представителей нацменьшинств только в младших классах будут изучать предметы на родном языке, в пятых-девятых классах появятся предметы на украинском языке, а в старшей школе украиноязычными станут почти все предметы. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.

В Венгрии и Румынии заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств.

"Был очень неприятно удивлен событиями в Верховной раде Украины, где, не уведомив партнеров, – и мы тоже являемся партнерами Украины, – приняли закон, который, на наш взгляд, противоречит добрым взаимным намерениям", – сказал Йоханнис.

Румынский лидер рассказал, что лично сообщил президенту Украины Петру Порошенко об отмене визита и выразил надежду, что члены румынской диаспоры на Украине все-таки смогут получать образование на родном языке.

Ранее Венгрия заявила, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях. В Москве также осудили принятый Верховной радой закон, который нарушает украинскую Конституцию и международные обязательства Киева.

Молдавский политический обозреватель Наталья Узун в эфире радио Sputnik высказала свою точку зрения на то, почему в Бухаресте так жестко отреагировали на принятый Верховной радой закон.

"Украина нарушила базовый принцип прав человека – доступ населения к обучению на родном языке. Ведь на Украине проживают и румыны, и молдаване, и болгары, и венгры – и всех этих людей хотят заставить учиться исключительно на украинском. Во всех странах постсоветского пространства принцип доступа к обучению на родном языке свято соблюдается. У нас в Молдавии – и в Гагаузии, и абсолютно во всех регионах – дети учатся на родном языке. В Кишиневе существует болгарский лицей, несколько украинских лицеев, я уже не говорю о количестве русских лицеев. В Румынии представители национальных меньшинств имеют квоту в парламенте, а на некоторых румынских территориях люди, которые не работают в госучреждениях, могут просто не знать румынского языка. Поэтому для румын то, что произошло на Украине – это чудовищное нарушение прав человека", – сказала Наталья Узун.

По ее мнению, новый закон отразится на отношении к Украине со стороны других стран.

"Конечно, Украина выказала свою абсолютную неспособность встать в один ряд со странами, которые защищают права человека. Она продемонстрировала свою неспособность защищать своих граждан и уважать их интересы", – отметила Наталья Узун.

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