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Военно-морской эксперт: никому не обогнать Россию по атомным ледоколам

17:4522.09.2017
(обновлено: 17:47 22.09.2017)
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© РИА Новости / Анатолий МедведьПерейти в фотобанкЦеремония спуска на воду атомного ледокола Сибирь на Балтийском заводе в Санкт-ПетербургеЦеремония спуска на воду атомного ледокола Сибирь на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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В Петербурге спустили на воду мощнейший в мире атомный ледокол "Сибирь". Вскоре начнется испытание головного ледокола проекта 22220 "Арктика". Военно-морской эксперт Александр Мозговой в эфире радио Sputnik рассказал об их ключевых характеристиках.

Новый российский атомный ледокол "Сибирь" будет способствовать усилению позиций России как великой морской державы и поможет решить многие задачи, стоящие перед экономикой страны, отметил президент России Владимир Путин.

Караван судов на трассе Северного морского пути
© РИА Новости / А. Соломонов
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Поздравление главы государства кораблестроителям Балтийского завода по случаю спуска на воду корпуса первого серийного атомного ледокола проекта 22220 "Сибирь" зачитал на торжественной церемонии в пятницу полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов.

"Убежден, что этот мощный, оснащенный самыми современными технологиями ледокол значительно укрепит потенциал отечественного атомного флота, будет способствовать решению важных многоплановых задач, стоящих сегодня перед экономикой стороны, усилению позиций России как великой морской державы", – отмечается в приветствии.

Теперь будет продолжаться достройка ледокола. Срок сдачи атомохода – ноябрь 2020 года. Там же, на Балтийском заводе, достраивается головной атомный ледокол проекта 22220 "Арктика" (его предстоит сдать в первой половине 2019 года), идет сооружение второго серийного атомного ледокола проекта 22220 "Урал" (срок его сдачи – ноябрь 2021 года).

Головной атомный ледокол Арктика проекта 22220 на верфи ООО Балтийский завод — Судостроение в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / пресс-служба ООО "Балтийский завод-Судостроение"
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Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 станут самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина этих судов составляет 173,3 метра, ширина – 34 метра, водоизмещение – 33,5 тысячи тонн. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров.

Атомоходы будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского и Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Независимый военно-морской эксперт Александр Мозговой в эфире радио Sputnik рассказал о ключевых характеристиках ледоколов проекта 22220.

"Ядерные реакторы принадлежат к предметам особой секретности. Но то, что они имеют высокую мощность, которая позволяет преодолевать лед более трех метров, это известно. Это будут ледоколы гражданского назначения, хотя, конечно, работают для нужд министерства обороны. Все эти ледоколы проекта 22220 имеют, кроме ядерной установки, электродвигательные системы. Это значительно удешевляет его эксплуатацию и облегчает работу экипажа. Реакторы работают не только на паровые турбины, которые в свою очередь вращают гребные валы, они выступают в роли электростанций, которые подают ток всем потребителям судна, в том числе и двигателям. И этим они отличаются от ледоколов предыдущего поколения", – рассказал Александр Мозговой.

По его словам, создание подобных ледоколов выгодно и с экономической точки зрения.

"Северный морской путь – это самый короткий путь из Европы в Азию. А чем короче "плечо", тем дешевле перевозки, а значит, и ниже стоимость товаров. А речь здесь идет о больших деньгах. То есть это будет еще и плюсом для экономики нашей страны", – отметил Александр Мозговой.

Что касается в целом российского флота ледоколов, то, по мнению эксперта, никому в мире не догнать Россию в ближайшее время.

"Россия обладает самым большим в мире арктическим флотом ледоколов, в том числе атомных, которых нет ни у одной другой страны в мире. В этой области, конечно, мы лидируем. И я думаю, что ни одна страна в обозримом будущем не сможет обогнать Россию в этой сфере", – заключил Александр Мозговой.

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