Военный эксперт: удар "Калибрами" – закономерный ответ на провокацию в Хаме

По боевикам, напавшим на российских военных полицейских в Сирии, нанесен удар ракетами "Калибр". Военный эксперт Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik выразил уверенность в том, что провокации террористов не остановят процесс уничтожения ИГ*.

Ракеты "Калибр", запущенные с подводной лодки Черноморского флота "Великий Новгород", нанесли удар по террористам, участвовавшим в попытке захвата российских военных полицейских в сирийской провинции Хама, сообщает Минобороны России.

"Внезапным ракетным ударом в провинции Идлиб уничтожены важные пункты управления, базы подготовки и бронетехника террористов, принимавших участие в попытке захвата 29 российских военных полицейских на севере провинции Хама", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что данные объективного контроля подтвердили поражение всех целей.

Это сообщение в эфире радио Sputnik прокомментировал генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев.

"Пуски ракет "Калибр" по пунктам управления и базам "Джебхат ан-Нусры"* являются закономерным ответом на те провокационные действия, которые были предприняты в отношении наших военнослужащих в районе Идлиба и на попытки спровоцировать конфликт с представителями вооруженной оппозиции. Одновременно с этим российские Вооруженные силы продемонстрировали решимость не допустить дальнейших попыток воздействовать на наших военнослужащих и на наших союзников и подрывать процесс мирного урегулирования в Сирии", – сказал Владимир Богатырев.

По его словам, сейчас уже всем очевидно, что террористы в Сирии терпят поражение.

"За время действий в Сирии ВКС России с их помощью было освобождено от террористов, по данным Генштаба, 87% территории САР. Этот процесс продолжается, и никакие провокационные действия "Джебхат ан-Нусры"* и стоящих за ней спецслужб США не смогут остановить процесс уничтожения ИГ* и других террористических группировок на территории САР", – отметил Владимир Богатырев.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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