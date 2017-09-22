РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Экономист: в "Нафтогазе" сделали "странное заявление" о закупках газа у РФ

13:4322.09.2017
(обновлено: 13:44 22.09.2017)
01540
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкГазокомпрессорная станция в Закарпатской области УкраиныГазокомпрессорная станция в Закарпатской области Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
В "Нафтогазе Украины" допустили возобновление закупок российского газа к 2030 году. Экономист Василий Колташов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что у подобных заявлений есть скрытый смысл.

Украина к 2030 году может вновь начать закупки российского газа, заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Есть риск, что все вернется на круги своя, и к 2030 году Украина будет снова покупать российские газ и нефть", – приводит его слова издание "Новое время".

По его словам, такой сценарий возможен из-за отсутствия в стране "устойчивой системы развития".

Знак газопровода
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Эксперт: претензии в Киеве к "Газпрому" – попытка "выслужиться"

Украина прекратила приобретать российский газ в ноябре 2015 года и начала покупать его в Европе. Такое решение Киев объяснил более низкой ценой. Позднее "Нафтогаз" признал, что "Газпром" предложил Киеву сырье по более привлекательной цене, нежели европейские поставщики.

Сейчас основные поставки газа на Украину осуществляют Польша, Венгрия и Словакия. Они ведутся по реверсным схемам, то есть, по сути, это то же самое топливо, что продает "Газпром" в восточноевропейские страны.

По словам руководителя Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василия Колташова, "Газпром" готов к поставкам газа Украине напрямую. Однако в самом Киеве это может быть истолковано по-разному.

""Газпром" будет продавать газ Украине вне зависимости от того, какие есть сложности в наших дипломатических отношениях, не оглядываясь на идиотские комментарии, которые тут же отпускаются со стороны Киева. Другое дело, что на Украине это (продажу газа) ведь могут объявить и "коварным замыслом" российской корпорации для того, чтобы унизить как-то Украину, ограбить ее несчастную и т.д. То есть могут истолковать это как угодно: мол, пользуются нашей безысходностью вместо того, что дать нам газ бесплатно после того, что мы для них сделали. Политически здесь можно наслаивать, наслаивать и наслаивать", – сказал Василий Колташов в эфире радио Sputnik.

Однако, по его мнению, дело не только в этом.

"Дело в том, что это заявление очень интересно построено. Смысл у него такой: Украина будет получать дешевый газ из России и жить так, как она жила до того, как случилась так называемая "революция достоинства", если произойдет возврат к олигархической системе. Очень странное заявление. И совершенно непонятно, что они хотели этим сказать – что так будет лучше, закупать газ у России? Или что это будет не скоро, а только в 2030 году? Хотя, скорее всего, пытались все-таки выставить прежние, более терпимые отношения с Россией, как что-то ненормальное, плохое, сбивающее Украину с пути развития. Но это выглядит странной спекуляцией. Потому что на Украине нет никакого развития", – полагает экономист.

При этом он обратил внимание, что на данный момент Украина покупает тот же российский газ, но у европейских стран.

"Украине же надо поддерживать европейских партнеров – "сам погибай, а товарища выручай". А товарищ-то тебя никогда не выручит, потому что он тебе вовсе не товарищ. Вот Украина и погибает, но выручает фактически европейских транзитеров российского газа. На Украине из года в год повторяют мантру, мол, мы идем дорогой европейского прогресса, цивилизации, а газ все равно приходится покупать российский. Вопрос для них только в том, покупать дешевле или дороже: либо они его (газ) покупают дороже, либо они его покупают дешевле – напрямую у России. Сейчас они покупают его дороже у своих европейских братьев и товарищей, потому что так им приятнее. Но в принципе ничего не меняется", – заключил Василий Колташов.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена