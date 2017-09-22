Экономист: в "Нафтогазе" сделали "странное заявление" о закупках газа у РФ

В "Нафтогазе Украины" допустили возобновление закупок российского газа к 2030 году. Экономист Василий Колташов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что у подобных заявлений есть скрытый смысл.

Украина к 2030 году может вновь начать закупки российского газа, заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Есть риск, что все вернется на круги своя, и к 2030 году Украина будет снова покупать российские газ и нефть", – приводит его слова издание "Новое время".

По его словам, такой сценарий возможен из-за отсутствия в стране "устойчивой системы развития".

Украина прекратила приобретать российский газ в ноябре 2015 года и начала покупать его в Европе. Такое решение Киев объяснил более низкой ценой. Позднее "Нафтогаз" признал, что "Газпром" предложил Киеву сырье по более привлекательной цене, нежели европейские поставщики.

Сейчас основные поставки газа на Украину осуществляют Польша, Венгрия и Словакия. Они ведутся по реверсным схемам, то есть, по сути, это то же самое топливо, что продает "Газпром" в восточноевропейские страны.

По словам руководителя Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василия Колташова, "Газпром" готов к поставкам газа Украине напрямую. Однако в самом Киеве это может быть истолковано по-разному.

""Газпром" будет продавать газ Украине вне зависимости от того, какие есть сложности в наших дипломатических отношениях, не оглядываясь на идиотские комментарии, которые тут же отпускаются со стороны Киева. Другое дело, что на Украине это (продажу газа) ведь могут объявить и "коварным замыслом" российской корпорации для того, чтобы унизить как-то Украину, ограбить ее несчастную и т.д. То есть могут истолковать это как угодно: мол, пользуются нашей безысходностью вместо того, что дать нам газ бесплатно после того, что мы для них сделали. Политически здесь можно наслаивать, наслаивать и наслаивать", – сказал Василий Колташов в эфире радио Sputnik.

Однако, по его мнению, дело не только в этом.

"Дело в том, что это заявление очень интересно построено. Смысл у него такой: Украина будет получать дешевый газ из России и жить так, как она жила до того, как случилась так называемая "революция достоинства", если произойдет возврат к олигархической системе. Очень странное заявление. И совершенно непонятно, что они хотели этим сказать – что так будет лучше, закупать газ у России? Или что это будет не скоро, а только в 2030 году? Хотя, скорее всего, пытались все-таки выставить прежние, более терпимые отношения с Россией, как что-то ненормальное, плохое, сбивающее Украину с пути развития. Но это выглядит странной спекуляцией. Потому что на Украине нет никакого развития", – полагает экономист.

При этом он обратил внимание, что на данный момент Украина покупает тот же российский газ, но у европейских стран.

"Украине же надо поддерживать европейских партнеров – "сам погибай, а товарища выручай". А товарищ-то тебя никогда не выручит, потому что он тебе вовсе не товарищ. Вот Украина и погибает, но выручает фактически европейских транзитеров российского газа. На Украине из года в год повторяют мантру, мол, мы идем дорогой европейского прогресса, цивилизации, а газ все равно приходится покупать российский. Вопрос для них только в том, покупать дешевле или дороже: либо они его (газ) покупают дороже, либо они его покупают дешевле – напрямую у России. Сейчас они покупают его дороже у своих европейских братьев и товарищей, потому что так им приятнее. Но в принципе ничего не меняется", – заключил Василий Колташов.

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