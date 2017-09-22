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Политолог об обвинениях Тиллерсона в адрес РФ: скоро скажут, мы Луну украли

12:0922.09.2017
(обновлено: 12:11 22.09.2017)
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© REUTERS / Stephanie KeithГоссекретарь США Рекс Тиллерсон на заседании СБ ООН, посвященном нераспространению оружия массового уничтожения. 21 сентября 2017Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на заседании СБ ООН, посвященном нераспространению оружия массового уничтожения. 21 сентября 2017
© REUTERS / Stephanie Keith
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в нарушении договоренностей по нераспространению оружия массового поражения и в ослаблении МАГАТЭ. Эти обвинения в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Владимир Киреев.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в нарушении договоренностей по нераспространению оружия массового поражения.

Запуск тактической ракеты армии США MGM-140 во время совместных военных учений между США и Южной Кореей. 5 июля 2017
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
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"Мы призываем Россию изучить, как она может лучше поддержать усилия по нераспространению", – сказал Тиллерсон на заседании Совбеза ООН, посвященном этой проблеме.

Глава Госдепа заявил, что в последние годы Россия "иногда действовала таким образом, который ослабляет глобальные нормы и подрывает принцип ответственности наций". В частности, Тиллерсон обвинил Москву в несоблюдении обязательств по договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), в нарушении "гарантий безопасности которые были даны в конце холодной войны", и в попытках "ослабить независимость МАГАТЭ в расследовании скрытых ядерных программ".

Министр иностранных дер РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время переговоров в Москве. 12 апреля 2017
© РИА Новости
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По словам госсекретаря, если Россия "хочет восстановить свою роль заслуживающего доверия действующего лица в разрешении кризиса вокруг Северной Кореи", она должна продемонстрировать приверженность соблюдению обязательств по ядерной безопасности и контролю над вооружениями.

Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что его удивило заявление Тиллерсона.

"Мы сегодня с удивлением узнали от госсекретаря США, что Россия, оказывается, еще и ослабляет потенциал МАГАТЭ. Это, конечно, для нас новое слово", – заметил дипломат.

В эфире радио Sputnik политолог Владимир Киреев высказал мнение, что кампания бездоказательных обвинений в адрес РФ похожа на психологический прессинг. 

"Обвинения приобретают уже просто фантасмагорический характер, такой, что, казалось бы, куда уж дальше. Скоро они обвинят нас в том, что мы украли Луну. Обвиняют просто чтобы обвинить, реального содержания в их словах нет", – сказал Владимир Киреев.

По его словам, обвиняя Россию, Соединенные Штаты преследуют главным образом корыстные цели.

"Обвиняя Россию, что она якобы не соблюдает правила МАГАТЭ, они будут стремиться ограничивать нашу деятельность на рынке ядерных технологий, на котором у нас очень хорошие позиции. Цель – лишить Россию ее доли на этом рынке, разумеется, чтобы Соединенные Штаты сами эту долю затем приобрели. Это экономическая война, торговая война. Мне кажется, речь идет об этом – они думают главным образом, что бы у нас отнять", – сказал Владимир Киреев.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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