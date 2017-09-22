Политолог: не исключаю, что в США решили заменить Порошенко

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Петр Порошенко провели встречу. Трамп, в частности, призвал Порошенко улучшить бизнес-климат в стране. Политолог Владимир Жарихин в эфире радио Sputnik обратил внимание и на другие затронутые на встрече вопросы.

В Нью-Йорке состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа.

Трамп назвал Украину "не самым легким местом для жизни", подчеркнув при этом, что дела в стране становятся лучше с каждым днем. При этом американский лидер не уточнил, в чем он видит улучшение ситуации.

Порошенко, в свою очередь, поблагодарил американского коллегу за признание достигнутого прогресса.

"Действительно, спасибо, мистер президент! Для меня большая честь быть здесь, сидеть так близко к Вам. Я очень рад слышать слова о прогрессе, которого мы оба достигли со времени нашей последней встречи", – сказал Порошенко, приветствуя Трампа.

Президент США также заявил, что приветствует экономические реформы на Украине, вносящие вклад в рост страны. Он призвал Порошенко продолжать борьбу с коррупцией и интенсифицировать работу по улучшению национального бизнес-климата.

Заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире радио Sputnik прокомментировал встречу двух президентов.

"Сначала были сделаны заявления на прессу, а потом Порошенко и Трамп удалились и начали говорить по существу о тех "огромных успехах", которых достиг Порошенко, и как ему помочь с этими "огромными успехами". У меня создалось такое впечатление, что для Порошенко сейчас главная задача – доказать, что он еще нужен. И его беспокойство выразилось в достаточно суетливых действиях в последние два дня. Все-таки Порошенко – это человек (экс-президента США Барака) Обамы, (бывшего кандидата в президенты США от демократов) Хиллари Клинтон и этой демократической команды. Поэтому я не исключаю, что республиканцы решили его (Порошенко) поменять на своего человека, человека республиканцев, которые ныне у власти. Так что ситуация для Порошенко сейчас очень непростая", – сказал Владимир Жарихин.

Во время переговоров главы государств, в частности, обсудили вопросы достижения мира на востоке Украины, а также возможность размещения контингента миротворцев ООН в Донбассе. По словам Порошенко, Трамп поддержал предложение Киева по этому вопросу.

Вместе с тем, как считает политолог, данный вопрос пока зашел в тупик.

"Сама структура Минских договоренностей предполагает, что противостоящие стороны находятся внутри Украины: с одной стороны – Донбасс, с другой – Киев. То, что предлагает Порошенко, и что поддерживают США – это то, что Россия – "агрессор". При этом если действовать в рамках Минских договоренностей, то миротворцев, конечно, надо располагать на линии противостояния, а если Россия – "агрессор", то на российско-украинской границе. Но Россия никогда не поддержит это в Совбезе ООН. Здесь пока тупик, и пока я не вижу возможности компромисса", – отметил Владимир Жарихин.

При этом осталось неизвестно, обсуждалась ли возможность оказания военной помощи Украине: на соответствующий вопрос журналистов Петр Порошенко ответил уклончиво, подчеркнув, что сотрудничество Вашингтона и Киева в военной сфере "блестящее".

По мнению Владимира Жарихина, разговоры о поставках оружия Киеву – это всего лишь политическая игра.

"Что касается возможных поставок летального оружия Украине, мне кажется, даже если США пойдут на это, это не очень принципиально. Если украинские военные заменят надежный автомат Калашникова на ненадежную американскую винтовку, вряд ли это прибавит им боевых возможностей. Поэтому это скорее политические игры, чем реальные военные ресурсы", – заключил политолог.

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