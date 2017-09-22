Эксперт об успехах ВКС в Сирии: стратегическая инициатива перехвачена

От боевиков ИГ* освобождено более 87% территории Сирии, ВКС уничтожили более 96 тысяч объектов террористов, сообщили в Минобороны РФ. Эти результаты в эфире радио Sputnik прокомментировал военный эксперт Виктор Баранец.

Более 87% территории Сирии уже освобождены от боевиков "Исламского государства"*, следует из инфографики Минобороны, опубликованной на сайте газеты "Красная звезда".

Из инфографики также следует, что ВКС РФ с начала операции в Сирии совершили более 30 тысяч боевых вылетов, нанеся свыше 92 тысяч авиаударов, в результате поразили свыше 96 тысяч объектов террористов.

Среди объектов террористов, уничтоженных ВКС, в инфографике указаны командные пункты (всего 8332), опорные пункты террористов (всего 17194), скопления боевиков (всего 53707), лагеря подготовки боевиков (всего 970), склады оружия и боеприпасов (всего 6769), нефтяные месторождения (212) и нефтеперерабатывающие заводы (184), станции перекачки топлива и колонны топливозаправщиков (132), а также 9328 других объектов.

Сейчас единственным крупным районом, контролируемым ИГ*, остается долина реки Евфрат. За несколько недель бойцы сирийской армии при поддержке ВКС достигли значительных успехов по ее освобождению от террористов.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik оценил эти результаты.

"Главный результат, конечно, заключается вот в чем: ВКС России участвуют в операции вместе с сирийской армией с октября 2015 года. 87% национальной сирийской территории сейчас находятся под контролем сирийской армии. Это стратегический результат на данный момент. Для сравнения приведу еще одну цифру. Когда самолеты ВКС только начинали бомбежки отрядов террористов, американцы к тому времени уже два года бомбили эти отряды, осуществив 6,5 тысяч вылетов. Какими же были результаты? Больше половины национальной территории Сирии были под контролем ИГ*. Получался парадокс: чем больше американцы бомбили ИГ*, "Джебхат ан-Нусру"* и другие формирования, тем сильнее расширялась зона контроля террористов. Сейчас наоборот", – отметил Виктор Баранец.

Однако, по его словам, впереди еще много работы.

"Очевидно, что стратегическая инициатива с помощью России перехвачена сирийской армией. Это уже даже наши злейшие враги не отрицают. Осталось менее 15% национальной территории, которые находятся под контролем различных сил. Так вот эти 15% могут потребовать и от сирийской армии, и от российских ВКС времени, которое, возможно, не ограничится одним годом. Потому что ситуация на карте сирийского поля боя разительно меняется, появляются новые действующие силы, новые формирования. В том числе и с помощью США, которые аж два миллиарда долларов выделили на перевооружение так называемой Сирийской свободной армии. В общем, дорога предстоит еще долгая", – сказал Виктор Баранец.

*Террористические организации, запрещенные в России

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!



