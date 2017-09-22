Политолог: скорее всего, на встрече Трампа и Порошенко речь шла о сделке

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Петром Порошенко призвал улучшать бизнес-климат на Украине. Политолог Василий Стоякин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что речь могла идти об увязке американских бизнес-интересов с ситуацией на юго-востоке.

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Петром Порошенко заявил, что приветствует экономические реформы на Украине. Об этом сообщили в Белом доме.

Трамп назвал Украину "не самым легким местом для жизни", выразив при этом мнение, что дела в стране сейчас идут лучше. Американский лидер не уточнил, в чем он увидит улучшение ситуации. Президент США также заявил, что приветствует экономические реформы на Украине. Он призвал Порошенко продолжать борьбу с коррупцией и интенсифицировать работу по улучшению национального бизнес-климата.

Кроме того, главы государств рассмотрели возможность размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе. Трамп, как заявил Порошенко, поддержал позицию Киева по этому вопросу.

"Важно, что США полностью поддержали предложения Украины, которые были озвучены еще в 2015 году", – подчеркнул Порошенко.

Украинские власти ранее призывали ввести миротворческую миссию в Донбасс. Согласно их предложению, она должна располагаться на всей территории вплоть до границы с Россией. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею отправки миротворцев на юго-восток Украины, однако, по его словам, ее единственной функцией должно быть обеспечение безопасности миссии ОБСЕ.

Директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин в эфире радио Sputnik предположил, что на встрече Трампа и Порошенко речь могла идти об увязке американских бизнес-интересов с ситуацией на юго-востоке Украины.

"Насколько я понимаю, основная тема встречи касалась урегулирования на юго-востоке Украины. И, скорее всего, речь шла о сделке. США продолжают работу по тому плану урегулирования, который предложил (спецпредставитель США по Украине) Курт Волкер. Он сводится к тому, чтобы территория народных республик была занята миротворческим контингентом, сами эти республики ликвидированы, а Украина не выполняла никаких политических обязательств (по Минским соглашениям, – ред.). А в обмен следует то, что в сообщении пресс-службы было мягко названо "улучшением бизнес-климата". Это расшифровывается таким образом, что американцы хотят взять что-то из ценного украинского имущества бесплатно или за очень низкую цену, а Киев должен на это согласиться", — сказал Василий Стоякин.

По его мнению, речь может идти о схеме, имеющей одновременно экономическую и политическую стороны.

"Сейчас на Украине готовится большая приватизация. И, по предварительным данным, все сколько-нибудь стоящие объекты уже распределены между украинскими олигархами, которые находятся в нормальных отношениях с действующим президентом. И Трамп, судя по всему, хочет войти в эту схему, получив часть такого имущества в пользу американского бизнеса. А заодно – подорвав доверие украинских олигархов к Петру Алексеевичу, поскольку потом Петра Алексеевича все равно предполагается "сдать"", — считает Василий Стоякин.

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