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Джабаров: сначала против РФ актер, теперь глава соцсети, а фактов никаких

09:2722.09.2017
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкСоциальная сеть ФейсбукСоциальная сеть Фейсбук
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Facebook передаст конгрессу данные о "российском вмешательстве". Сенатор Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это решение принято при участии американских спецслужб.

Facebook передаст конгрессу данные о "российском вмешательстве" в выборы президента США. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава компании Марк Цукерберг. Так он отреагировал на появившуюся ранее информацию о том, что российские граждане якобы заказывали рекламу в социальной сети через фейк-аккаунты, чтобы повлиять на ход выборов главы Белого дома.

Цукерберг распорядился передать властям  обнаруженную сотрудниками Facebook рекламу, якобы купленную "российскими ботами". "Я не хочу, чтобы кто-либо использовал наши инструменты для подрыва демократии", – заявил глава компании, отметив, что расследование велось  "на протяжении долгих месяцев".

При этом Цукерберг признал, что Facebook не удалось обнаружить доказательства связи фейк-аккаунтов с российской рекламой. Глава социальной сети выразил надежду, что власти обнародуют результаты своей работы по окончании расследования.

Компания, подчеркнул Цукерберг, продолжит изучать вопрос самостоятельно, и будет информировать об этом правительство.

Эта история укладывается в общую антироссийскую кампанию США. Так ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал первый заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации России Владимир Джабаров.

"Без иронии читать такое сообщение невозможно. Даже если была бы какая-то реклама, я вас уверяю, 80% людей, которые сидят в Facebook, эту рекламу даже не заметили бы. Я даже не говорю, что ее кто-то прочитал, и она оказала какое-то воздействие. С другой стороны, ведь Facebook создавался под контролем и при непосредственном участии американских спецслужб. Поэтому, я думаю, что произошло мощное давление на Цукерберга, чтобы он принял такое решение. И, к тому же, это часть более широкой кампании. Обратите внимание: накануне выступает известный голливудский актер, сейчас выступает глава популярной соцсети. А фактов-то никаких нет, опять вода. Пошумит, через два дня все забудется, но осадок останется", – отметил Владимир Джабаров.

По его мнению, на пользователей такое вмешательство руководства компании в деятельность соцсети не повлияет.

"Мы же не наивные люди и понимаем, что все данные давным-давно известны. Чего стоят одни продукты Apple, которые имеют неизвлекаемую батарейку и постоянно работают в режиме ожидания и считывания информации. Думаю, бояться честным людям нечего. С другой стороны, нужно быть аккуратнее, не надо слишком много информации вывешивать в социальных сетях", – сказал Владимир Джабаров.

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