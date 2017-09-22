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Мнение: загнанный в угол Сеул может согласиться на роль "сумасшедшего"

08:4622.09.2017
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© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска крылатых ракет в Северной Корее на железнодорожной станции в Сеуле. 9 июня 2017Кадры запуска крылатых ракет в Северной Корее на железнодорожной станции в Сеуле. 9 июня 2017
© AP Photo / Ahn Young-joon
КНДР заявила о возможности нового испытания водородной бомбы в ответ на угрозу главы США Дональда Трампа уничтожить Северную Корею. Цель Вашингтона в этой пикировке – не Пхеньян, такое мнение в эфире радио Sputnik выразил политолог Павел Святенков.

Ответом на речь президента США Дональда Трампа, пригрозившего Северной Корее уничтожением, может стать "небывалое" испытание водородной бомбы в Тихом океане. Об этом, как сообщает агентство Ренхап, заявил глава МИД КНДР Ли Ен Хо.

"Я не знаю, какие будут меры, это дело товарища председателя нашего Госсовета (Ким Чен Ына), поэтому я точно не знаю. Может быть, это будет небывалое испытание водородной бомбы в Тихом океане", – сказал министр.

Постоянный представитель КНДР при ООН Ча Сон Нам на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2017
© REUTERS / Brendan Mcdermid
Эксперт: КНДР ответила Трампу в его же стиле

Дональд Трамп на Генассамблее ООН заявил, что КНДР может быть уничтожена, если будет представлять угрозу для США. Он отметил, что у Вашингтона "много терпения", но если Соединенные Штаты "вынудят защищаться или защищать наших союзников", то будут вынуждены "полностью уничтожить Северную Корею".

Ким Чен Ын назвал поведение Трампа на Генасамблее ООН "безумным", а его речь "грубейшим сумасшедшим вздором". Северокорейский лидер также сравнил Трампа с "хулиганом и гангстером, играющим с огнем" и пообещал предпринять "самые жесткие контрмеры на самое жесткое в истории объявление войны КНДР".

По словам северокорейского лидера, Трамп "получит результаты, превосходящие его ожидания". "Я решительно настроен приручить огнем американского безумного маразматика", – добавил он.

В четверг президент США утвердил новые санкции против Северной Кореи, которые коснутся граждан КНДР, чья деятельность приносит доход Пхеньяну, а также банков, которые сотрудничают с ним.

Политолог Павел Святенков в эфире радио Sputnik предположил, что для борьбы с Северной Кореей США могут использовать ее южного соседа.

"Тот факт, что американцы поставляют Южной Корее оружие, может заставить задуматься и Северную Корею, и Китай. Грубо говоря, все привыкли, что в роли "сумасшедшего", запускающего ракеты, выступает   северокорейский режим. А вдруг в роли такого "сумасшедшего" станет выступать и южнокорейский? Южнокорейские ракеты ведь могут долетать до того же самого Пекина и до китайской территории. То есть, если КНДР провоцирует, ее ракеты летают над территорией Японии, и следуют угрозы даже в адрес острова Гуам, который принадлежит США, то ведь и Южная Корея, теоретически, может выступить в такой же роли, что Пекину, естественно, невыгодно. Южная Корея, загнанная в угол, может согласиться на такую роль", – отметил Павел Святенков.

По мнению эксперта, Вашингтон использует эту ситуацию для давления на Китай.

"Понятно, что для США прямая война с КНДР была бы крайне невыгодной, потому что за нее может вступиться Китай – как экономически, так, возможно, и военным путем, а это означало бы полномасштабный кризис в Юго-Восточной Азии. Поэтому США одновременно давят на Северную Корею и на Китай, понимая, что КНДР нужна Китаю для того, чтобы нервировать США, когда возникают проблемы в китайско-американских отношениях. Так что для США было бы выгодно создать ситуацию, когда Северная Корея уже не могла бы использоваться Китаем в качестве специфического "оружия"", – полагает Павел Святенков. 

Новые санкции США в отношении Пхеньяна будут эффективными только в этом случае, уверен Павел Святенков.

"Думаю, санкции будут чувствительными,  только если к ним в той или иной степени присоединится Китай. США пытаются заставить Китай тоже давить на КНДР под угрозой санкций уже в адрес Китая. И, думаю, китайское руководство тоже будет немного склоняться к позиции США, немного давить на Северную Корею. Естественно, так, чтобы не навредить всерьез своему стратегическому союзнику, но все-таки, чтобы продемонстрировать, что Китай помогает США в решении северокорейской проблемы", – считает Павел Святенков.

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