Аналитик о "неопознанных вертолетах" в Афганистане: все вопросы – к США

Россия выразила недоверие США из-за "неопознанных вертолетов" в Афганистане, перебрасывающих боеприпасы ИГ*. В эфире радио Sputnik аналитик Никита Мендкович не исключил, что речь может идти о криминальном промысле американских военных.

Спецпредставитель президента России по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в ходе встречи в Нью-Йорке со своей американской коллегой Элис Уэллс заявил США о недоверии по вопросу "неопознанных вертолетов" на севере Афганистана, перебрасывающих боеприпасы террористической группировке ИГ* с американских баз.

Консультации на полях Генассамблеи ООН стали первым подобным российско-американским контактом с момента обнародования новой стратегии США по Афганистану.

"Среди проблем, которые у нас существуют, я обозначил недоверие, которое у нас есть в связи с этими таинственными вертолетами, которые перебрасывают игиловцев*, их оружие, боеприпасы", – сказал Кабулов.

По его словам, западные коллеги "на голубом глазу заявляют, что они ничего не знают об этом, но так не бывает". Он отметил, что "эти вертолеты попадают с американских военных баз и, сделав свое дело, возвращаются".

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире радио Sputnik не исключил, что это может быть криминальным промыслом отдельных военнослужащих США.

"Я не исключаю криминальной активности отдельных лиц, в том числе среди военных США. Поскольку уже были примеры, когда американские военнослужащие оказывались задействованными в различных криминальных промыслах в Афганистане, включая контрабанду и коррупционные схемы по сбыту топлива с американских военных баз. Такие примеры были. Что касается данного случая, то я сомневаюсь, что это целенаправленные действия со стороны Вашингтона, поскольку переброска боеприпасов вертолетами для каких-то отрядов – это слишком мелко для США. Но вопросы действительно необходимо задать Соединенным Штатам, поскольку именно США, а не Национальная армия, полностью контролируют воздушное пространство над Афганистаном", – сказал Никита Мендкович.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ

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