Эксперт: статус "негражданина" в Латвии удивляет весь цивилизованный мир

Сейм Латвии отверг инициативу о предоставлении гражданства детям неграждан. В эфире радио Sputnik почетный работник Миграционной службы Владимир Волох назвал это решение противоречащим всем нормам международного права.

Сейм Латвии отклонил проект закона, который предусматривал автоматическое предоставление гражданства детям неграждан, родившимся на территории страны после 1 июня 2018 года. Законопроект передал в парламент президент Латвии Раймонд Вейонис.

В аннотации к документу было указано, что принятие такого закона будет способствовать формированию сплоченного, ориентированного на общие ценности латвийского общества.

Предполагалось, что изменения будут относиться примерно к 50-80 новорожденным в год.

Согласно опросу, проведенному центром исследования общественного мнения SKDS в мае 2017 года, 76% латвийских жителей поддерживают идею автоматического присуждения гражданства Латвии детям неграждан, родившимся в республике, если только родители ребенка не предпочли гражданство другой страны.

В стране проживают около 2 миллионов человек, из них порядка 230 тысяч, в основном русскоязычное население, являются негражданами. Этот статус присваивался людям, которые приехали в республику в советское время, и их потомкам. Неграждане Латвии не имеют права занимать должность в госуправлении, а также участвовать в выборах и референдумах. Чтобы получить гражданство Латвии, им нужно пройти процедуру натурализации – сдать экзамен по латышскому языку и истории.

В эфире радио Sputnik профессор Государственного университета управления, почетный работник Миграционной службы Владимир Волох сказал, что решение сейма противоречит нормам международного права.

"Отказ от этой инициативы противоречит всем мыслимым и немыслимым нормам международного права. Да и сама категория "негражданин" вызывает удивление практически у всего цивилизованного мира. А в данном случае речь идет еще и о детях. Почему они должны подпадать под такую непонятную категорию в угоду определенным политическим кругам? Я это рассматриваю не только с позиции норм международного права, но и с позиции прав человека", – сказал Владимир Волох.

Он отметил также, что в Латвии существует демографическая проблема, поэтому предоставление гражданства детям, родившимся на территории республики, отвечает ее интересам.

"Это будет способствовать совершенствованию, оптимизации демографической ситуации, которая складывается в республике", – добавил Владимир Волох.

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