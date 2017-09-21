Эксперт: статус "негражданина" в Латвии удивляет весь цивилизованный мир

Сейм Латвии отклонил проект закона, который предусматривал автоматическое предоставление гражданства детям неграждан, родившимся на территории страны после 1 июня 2018 года. Законопроект передал в парламент президент Латвии Раймонд Вейонис.
В аннотации к документу было указано, что принятие такого закона будет способствовать формированию сплоченного, ориентированного на общие ценности латвийского общества.
Предполагалось, что изменения будут относиться примерно к 50-80 новорожденным в год.
Согласно опросу, проведенному центром исследования общественного мнения SKDS в мае 2017 года, 76% латвийских жителей поддерживают идею автоматического присуждения гражданства Латвии детям неграждан, родившимся в республике, если только родители ребенка не предпочли гражданство другой страны.
В стране проживают около 2 миллионов человек, из них порядка 230 тысяч, в основном русскоязычное население, являются негражданами. Этот статус присваивался людям, которые приехали в республику в советское время, и их потомкам. Неграждане Латвии не имеют права занимать должность в госуправлении, а также участвовать в выборах и референдумах. Чтобы получить гражданство Латвии, им нужно пройти процедуру натурализации – сдать экзамен по латышскому языку и истории.
В эфире радио Sputnik профессор Государственного университета управления, почетный работник Миграционной службы Владимир Волох сказал, что решение сейма противоречит нормам международного права.
"Отказ от этой инициативы противоречит всем мыслимым и немыслимым нормам международного права. Да и сама категория "негражданин" вызывает удивление практически у всего цивилизованного мира. А в данном случае речь идет еще и о детях. Почему они должны подпадать под такую непонятную категорию в угоду определенным политическим кругам? Я это рассматриваю не только с позиции норм международного права, но и с позиции прав человека", – сказал Владимир Волох.
Он отметил также, что в Латвии существует демографическая проблема, поэтому предоставление гражданства детям, родившимся на территории республики, отвечает ее интересам.
"Это будет способствовать совершенствованию, оптимизации демографической ситуации, которая складывается в республике", – добавил Владимир Волох.
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