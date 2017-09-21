Мнение: Украина платит РФ судебные издержки в расчете не платить сам долг

Публичные слушания по иску Украины против Российской Федерации в Международном суде ООН в Гааге, Нидерладны. 6 марта 2017

Публичные слушания по иску Украины против Российской Федерации в Международном суде ООН в Гааге, Нидерладны. 6 марта 2017

Украина выплатила России часть судебных издержек по иску о долге в 3 млрд долларов. Экономист Василий Колташов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Киев пытается затянуть спор, но при этом не ударить в грязь лицом перед международным судом.

Украина компенсировала России часть судебных издержек по иску о долге в 3 млрд долларов, сообщает Минфин.

Соответствующее постановление ранее вынес Высокий cуд Лондона. Киев перечислил 1,16 млн фунтов компании The Law Debenture Corporation PLC1, представляющей в качестве доверителя (трасти) интересы России в этом деле.

При этом Киев подал апелляцию на часть вердикта, касающуюся выплаты основного долга. Слушания запланированы на январь 2018 года.

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Киев пытается затянуть спор.

"Киев не хочет показать международному сообществу, судебным органам, что грубо нарушает международное право, поэтому оплатил часть судебных расходов, которые Россия понесла в этом разбирательстве. Но одновременно Киев подал апелляцию. Таким образом, украинские власти пытаются затянуть это дело, не платить долг, но при этом "сохранить лицо", показать, что они не ставят под сомнение международную судебную систему, если что-либо поворачивается не в их пользу. Думаю, они еще рассчитывают выиграть это дело и не платить положенный долг", – сказал Василий Колташов.

Украина разместила суверенные еврооблигации на 3 млрд долларов в пользу России в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, но затем допустил дефолт по ценным бумагам и предложил реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях. Москва настаивала на суверенном характере долга и предлагала решить вопрос без суда, но встречного предложения от Киева не последовало.

В июле Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций в сумме 3 млрд долларов и компенсировать часть судебных расходов. Также Киев обязан возместить 75 млн долларов процентов по долгу и штраф за просрочку, выплата которого рассчитывается с 21 декабря 2015 года. Каждый день просрочки обойдется украинскому бюджету в более чем 673 тысячи долларов.

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