Политик: многим уже понятно, что санкции – это вопрос войны против России

Бывший сотрудник Госдепа Дэниел Фрид признал, что санкции против России не сработали так, как предполагалось. Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что США в любом случае не откажутся от санкций, а у Европы – иной подход.

Санкции США в отношении России не сработали так, как предполагалось, признал бывший координатор госдепартамента по санкциям Дэниел Фрид.

"Я думаю, санкции работают в двух направлениях и не работают в третьем. Санкции позволили сократить масштабы агрессии России против Украины и способствовали тому, чтобы Москва согласилась на Минские договоренности. <…> Здесь мы застряли", – сказал Фрид РИА Новости.

Дэниел Фрид полагает, что западным странам следует продолжать противодействовать политике России, однако не нужно отказываться от диалога.

"Необходимо продолжать оставлять двери открытыми для общения, поскольку нынешние трудности в отношениях между США и Россией не могут продолжаться вечно", – отметил Фрид.

США обвиняют Россию во вмешательстве, начиная с 2014 года, в украинский конфликт. В Москве отвергают эти обвинения.

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что внутри западного сообщества все сильнее чувствуются расхождения в вопросе о санкциях против РФ.

"Тема санкций давно уже всем надоела. По одной простой причине: вопрос санкций был связан с урегулированием конфликта на Украине, но очень многим уже стало понятно, что Россия не является стороной конфликта. А Украина регулярно откровенно демонстрирует свое участие в уничтожении людей в Донбассе. Поэтому время стало в данном случае самым лучшим лекарем. Мировое сообщество все лучше понимает, что вопрос санкций – это, по сути, вопрос экономической войны против России. И самое главное: Европа уже всячески ищет способы, чтобы отойти от этих санкций. Потому что удар санкций сработал против Европы в пользу Америки", – отметил Вадим Колесниченко.

По его словам, не стоит ожидать, что США в обозримом будущем изменят свой подход к украинскому кризису или к вопросу о санкциях.

"Риторика может меняться, но политика меняться не будет. Во главе угла – выгода для США. Вашингтон вложил большие деньги в Украину и, естественно, он этим инструментом будет пользоваться. По крайней мере, в ближайшие десятилетия. И рассчитывать на ослабление санкционного режима не приходится. Не нужно на это надеяться, нужно просто работать – как мы и работали до настоящего момента", – считает Вадим Колесниченко.

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