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Политолог о позиции Киева по миротворцам: США что, граничат с Украиной?

14:0021.09.2017
(обновлено: 14:03 21.09.2017)
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CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the marchТанки ВСУ на востоке УкраиныТанки ВСУ на востоке Украины
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the march
Президент Украины Петр Порошенко призвал к скорейшему размещению миротворцев ООН в Донбассе. Политолог Семен Уралов в эфире радио Sputnik обратил внимание, что в данном вопросе Киев во многом ориентируется на позицию Вашингтона.

Украина призывает ООН как можно скорее развернуть силы миротворцев в Донбассе, заявил украинский президент Петр Порошенко.

Пункт пропуска на линии соприкосновения между ЛНР и Украиной
© РИА Новости / Олеся Потапова
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"Я хочу вновь повторить свою просьбу в адрес Совета – развернуть миротворцев в Донбассе чем быстрее, тем лучше", – сказал он, выступая накануне на министерском заседании по миротворческим операциям ООН.

При этом Порошенко подверг критике российское предложение по миротворцам, хотя на вопрос журналистов, возможно ли достичь компромисса по данному вопросу, ответил утвердительно.

По словам Порошенко, Украина готова конструктивно принять участие в процессе обмена мнениями по этому вопросу.

"Путь к эффективному миротворчеству и к урегулированию ситуации проходит через безусловный вывод всего иностранного военного персонала, наемников, оружия и средств из Украины", – заявил он.

Миротворцы ООН. Архивное фото
© AP Photo / Ariel Schalit
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Лидер Украины настаивает на том, чтобы миротворцы ООН располагались "на всей территории страны, оккупированной Россией". По его мнению, урегулирование ситуации в Донбассе невозможно без "вывода российских войск" из этого региона.

Заявление Порошенко в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов. Он также поделился своим мнением о том, какой должна быть эта миротворческая миссия.

"Мне кажется, надо немного обострить вопрос – чьим должен быть этот контингент? Потому что бывают разные ситуации. Если мы посмотрим, например, на африканские страны, бывало, что гражданская война приводила к геноциду, и никакие миротворцы не могли это остановить. А вот если мы посмотрим на ситуацию в нашем регионе, то увидим, что самая эффективная миротворческая операция под эгидой ООН проходила и проходит в Приднестровье – там, где именно Россия получила мандат ООН и обеспечила полностью развод сторон, и война прекратилась одномоментно. И в этом отношении, я считаю, что на роль миротворцев под эгидой ООН в Донбассе вполне может претендовать армия российско-белорусского союзного государства", – сказал Семен Уралов.

Ранее США выдвинули свое предложение по миротворцам в Донбассе, выступив с тех же позиций, что и Киев: они настаивают на том, что миротворцы должны обладать широким мандатом и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

По словам Семена Уралова, не в компетенции США диктовать условия в этом вопросе. По мнению политолога, в данном вопросе должны, прежде всего, принять участие европейские страны, граничащие с Украиной.

"Что такое Соединенные Штаты? Они что, граничат с Украиной? Им что, приносит неудобство этот конфликт? Надо подключать к этой ситуации всех, кто граничит с Украиной, европейских союзников. В Европе многим этот конфликт уже надоел. Например, в Германии по этому поводу раскол, во Франции… Многие на самом деле хотели бы закончить украинский кризис. Так что какой-то участок вполне может быть в зоне ответственности миротворцев из европейских стран. Потому что эта ситуация приводит к огромным потерям, в том числе экономическим. И в этом смысле должна быть заинтересована та же Румыния, должна участвовать Польша, Венгрия… Мне кажется это абсолютно логичным", – отметил политолог.

Президент Украина Петр Порошенко. Архивное фото
© Фото : официальный сайт президента Украины
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Президент России Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Как отмечали в МИД России, Москва не является субъектом Минских соглашений по Украине и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.

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