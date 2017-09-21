Политолог прокомментировал инцидент с миссией ОБСЕ у погранпункта Украины

Замглавы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг во время посещения с инспекцией прифронтового населенного пункта Саханка в ДНР. 20 июня 2017

Замглавы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг во время посещения с инспекцией прифронтового населенного пункта Саханка в ДНР. 20 июня 2017

Украинские пограничники спустили собак на представителей ОБСЕ. Инцидент наглядно продемонстрировал необходимость обеспечить безопасность наблюдателям, отметил в эфире радио Sputnik политолог Олег Бондаренко.

На наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ напали собаки около украинского пограничного пункта, сообщает официальный сайт организации.

Инцидент произошел 17 сентября в Херсонской области. Когда специалисты попытались приблизиться к пограничному пункту, они столкнулись с агрессивными собаками. Это помешало патрулю подойти к контрольно-пропускному пункту. Наблюдатели попросили командира пограничного наряда отозвать собак, что он и сделал. Однако затем он дважды отпускал собак, которые бежали за членами патруля. В ОБСЕ сообщили, что наблюдатели покинули район невредимыми.

СММ – гражданская миссия, которая занимается наблюдением за ситуацией и составлением отчетов о происходящем в Донбассе. Минские соглашения устанавливают свободный доступ наблюдателей к пограничным территориям.

Инцидент наглядно продемонстрировал, что миссия наблюдателей ОБСЕ нуждается в охране, на что не раз указывала Россия, отметил в эфире радио Sputnik директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

"На мой взгляд, инцидент произошел вовремя – как раз накануне (президент Украины Петр) Порошенко на Генассамблее ООН призывал ввести миротворческие силы ООН, при этом жестко выступал против российской редакции резолюции. Однако инцидент с наблюдателями ОБСЕ, едва не покусанными собаками, самым наглядным образом демонстрирует необходимость обеспечения их безопасности, а также место дислокации миротворческого контингента ООН. На границе между Россией и народными республиками нет проблем подобного рода. Проблемы есть на территории украинского конфликта, именно там продолжают вестись военные действия. Следовательно, именно там и должны находиться миротворцы", – сказал Олег Бондаренко.

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