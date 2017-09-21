Татьяна Лифантьева: шоу на фестивале "Круг света" никогда не повторяются

Останкинская башня превратится в Эйфелеву, Екатерининский дворец в "холст" для живописи: с 23 по 27 сентября в Москве – VII международный фестиваль "Круг света". О его программе в эфире радио Sputnik рассказала координатор фестиваля Татьяна Лифантьева.

Пять вечеров подряд на городских площадках будут "колдовать" светодизайнеры, видеохудожники и пиротехники из четырех десятков стран. К их услугам – исторические здания Большого и Малого театров для видеопроекций в формате 3D, огромный Царицынский парк с его дворцовым ансамблем и впервые на фестивале – Останкино: гладь пруда и, конечно, знаменитая телебашня, которой в этом году исполняется 50 лет. "В день открытия фестиваля мы отметим юбилей "превращениями" московской башни то в телебашню Торонто, то в Эйфелеву башню и даже в дубайский небоскреб Бурдж-Халифа", – рассказала радио Sputnik президент Коммуникационной группы LBL, уполномоченного организатора фестиваля "Круг света" Татьяна Лифантьева:

"Наша башня входит в ассоциацию великих зданий мира. В сентябре у них проходит саммит в Москве, который закончится как раз нашим мероприятием в Останкине. К нам приезжает порядка пятидесяти делегаций из разных городов, где есть великие здания мира: это Нью-Йорк, Париж, Сидней, Торонто и так далее. И мы решили на открытии фестиваля сделать эксклюзивное мультимедийное шоу, интересное еще и потому, что в Останкине есть пруд, где можно разместить большое количество фонтанов. Главный объект – сама башня: конструкцию ее тела мы используем для видеомэппинга, а чтобы усилить мэппинговый эффект, мы выстроили длинный "забор" во весь пруд, которым поддерживаем видеопроекции".

Однако на шоу открытия фестиваля будут показаны не только зарубежные башни. Татьяна Лифантьева напомнила, что в России проходит Год экологии, а потому частью представления станет показ самого интересного из того, что есть и в природе каждой страны, от которой представительствует башня-гость. Например, Франция – это лавандовые поля, Австралия – коралловые рифы: путешествовать предполагается по девяти странам, включая Россию.

И все же самые сильные впечатления подарит шоу закрытия фестиваля – как всегда, в Строгинской пойме, но впервые его устраивает команда участников из Японии. "Японская пиротехника полностью отличается от всех других – даже с точки зрения технологии: японцы все делают вручную", – восхищается координатор фестиваля:

"Для того чтобы создать 35-минутное шоу – такое, какое будет у нас в Москве, – требуется работа нескольких месяцев, – продолжает Татьяна Лифантьева. – Японцы делают специальную форму, в которую закладываются "шарики-звезды", обеспечивающие раскрытие шара в небе; они очень точно – вплоть до миллиметра – все вымеряют, и в итоге получается шар идеально правильной формы. У него невероятно много разной цветности – японские "шары" неповторимы по цветопередаче! Кроме того, японцы делают заряды разного калибра, максимально достигая девятисот миллиметров, и этому нет аналогов в мире".

"Фестиваль не повторяется, мы каждый год должны придумывать что-то новое", – подчеркивает Татьяна Лифантьева. Вероятно, именно поэтому у фестиваля "Круг света" исключительно благодарная и всегда гигантская аудитория. В нынешнем году ожидается не мене 6 миллионов зрителей.

Татьяна Лифантьева: шоу на фестивале "Круг света" никогда не повторяются Your browser does not support HTML5 audio

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