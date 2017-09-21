Мнение: спецслужбы США начали партизанскую войну в Сирии

Российские и сирийские военные отбили наступление боевиков в Идлибе. Свое мнение о том, какова цель атак на зоны деэскалации в Сирии, высказал в эфире радио Sputnik политолог Михаил Смолин.

Террористы из "Джебхат ан-Нусры"* развернули во вторник наступление на северо-западе Сирии, им удалось окружить подразделение российской военной полиции. Однако ответным ударом российские и сирийские военные не только освободили попавших в окружение полицейских, но и отбросили боевиков обратно.

О подробностях операции рассказал журналистам начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, несмотря на договоренности, подписанные 15 сентября в Астане, боевики "Джебхат ан-Нусры*" и примкнувшие к ним отряды, не желающие выполнять условия режима прекращения боевых действий, во вторник с восьми утра развернули наступление на позиции правительственных войск севернее и северо-восточнее города Хама в зоне деэскалации "Идлиб".

"По имеющимся данным, это наступление инициировано американскими спецслужбами, чтобы остановить успешно развивающееся продвижение правительственных войск к востоку от Дейр-эз-Зора", – отметил Рудской.

Генерал пояснил, что наступление осуществлялось при поддержке танков и боевых машин пехоты, ему предшествовала мощная огневая подготовка. При этом за день боевикам удалось вклиниться в оборону правительственных войск на глубину до 12 километров на фронте до 20 километров.

Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин.

"Наши военные никогда не бросают слов на ветер. Если у них есть такая информация, обычно это озвучивается, и Рудскому можно верить, что здесь поучаствовали американцы. Несмотря на наши успехи, нельзя думать, что мы с американцами добиваемся общих целей. Они не завершили свои действия в Сирии, стремятся к тому, чтобы (президент Сирии Башар) Асад ушел. И любая консолидация антиасадовских сил – это цель военных и спецслужб США", – сказал Михаил Смолин.

По словам эксперта, тактика, которую избрали спецслужбы США, уже была ими опробована ранее.

"Тактика, которую выбирают американские спецслужбы – нападение на отдельные подразделения, причем не столько венные, сколько полицейские – говорит о том, что здесь ведется партизанская война. Они хотят вести ее так же, как они помогали боевикам в Чечне. Сейчас им важно, чтобы именно наши подразделения попадали в такие ситуации, несли потери. Наверняка искали повод, чтобы потом сказать, что, дескать, у российских подразделений не хватает сил ни на консолидацию, ни на то, чтобы отражать реальные нападения. Но не получилось", – отметил Михаил Смолин.

* Террористическая группировка запрещена в России.