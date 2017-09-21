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Эксперт: в Сирии произошли некоторые "странные вещи"

08:4621.09.2017
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкРоссийский истребитель-бомбардировщик Су-34 взлетает с авиабазы Хмеймим в СирииРоссийский истребитель-бомбардировщик Су-34 взлетает с авиабазы Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Опубликовано видео ударов ВКС по боевикам, окружившим российских военных в Сирии. Политолог Араик Степанян в эфире радио Sputnik выразил уверенность, что боевики действовали не самостоятельно, а с одобрения США.

Взвод российской военной полиции вырвался из окружения террористов в районе сирийской провинции Идлиб при содействии ВКС РФ и отряда деблокирования. Видео ударов авиации по боевикам опубликовал телеканал "Звезда"

Всего в окружении террористов оказались 29 российских военных. По словам начальника Главного оперативного управления российского Генштаба генерал-полковника Сергея Рудского, они "в течение нескольких часов отражал атаки превосходящего противника плечом к плечу с отрядом племени муали, которое подписало соглашение о присоединение к режиму прекращения боевых действий". Трое из российских военнослужащих получили ранения.

Боевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия
© AP Photo / Raqqa Media Center
Военный эксперт: боевики ИГ* бегут из Сирии в "раскрытые объятья" соседей

Целью боевиков было подразделение российской военной полиции на наблюдательном пункте, развернутом в зоне деэскалации "Идлиб".

Рудской рассказал, что действия отряда "постоянно поддерживались парой штурмовиков Су-25, наносивших удары по живой силе и бронеобъектам боевиков с предельно малых высот".

В результате совместных действий авиации и группы деблокирования кольцо окружения удалось прорвать, и российские военные вошли в подконтрольный район правительственных войск.

Атаки боевиков в районе зоны деэскалации "Идлиб" Генштаб связал с попытками США помешать успешной операции сирийской армии в района Евфрата.

"Наступление инициировано американскими спецслужбами, чтобы остановить успешно развивающееся продвижение правительственных войск к востоку от Дейр-эз-Зора", – говорится в сообщении ведомства.

Цель американцев – любыми способами помешать сирийской армии. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил ответственный секретарь Академии геополитических проблем Араик Степанян. 

"При удачном наступлении сирийской армии на восточном фронте, особенно в Дейр-эз-Зоре, начали слишком нервничать наши американские так называемые партнеры. Они особо и не делают секрета из того, что террористические организации "Исламское государство*" и "Джабхат ан-Нусра*" – это фактически агентурные подразделения США, которые выступают единым фронтом под командованием Вашингтона. А так называемая сирийская умеренная оппозиция создана США и вооружается оттуда. Цель всех этих мероприятий – любыми способами не допустить победы сирийской армии. Поэтому и произошли некоторые странные вещи, которые говорят о том, что США дали добро на "акции сопротивления"", – полагает Араик Степанян.

По мнению эксперта, такие действия силовых ведомств США могут обернуться проблемами для самих западных стран.

"Дональд Трамп реально не контролирует свои силовые структуры. У него проблемы со спецслужбами, ЦРУ, Пентагоном. Они не могут сдать свою агентуру, потому что тогда все от них отвернутся и обернут оружие против американцев. Они собрали огромную армию головорезов. Сирийская армия вытесняет их со своей территории, и им надо дать новый фронт работы. Это может быть Афганистан, некоторых могут перебросить в Йемен и Ливию. Но не всех. Есть главари, которые остались обиженными. Они могут начать    мстить Западу за то, что их использовали, а потом бросили – и тогда вновь в зоне особого риска окажется Европа", – считает Араик Степанян.

* Запрещенные в России террористические организации

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