Мнение: заявление Софии о санкциях сделано в лучших дипломатических тонах

Болгария выступит в Совете Евросоюза за отмену антироссийских санкций, заявил премьер Бойко Борисов. В эфире радио Sputnik политолог Александр Сафонов высказал мнение, что болгарское руководство ведет тонкую дипломатическую и политическую игру.

Болгария во время своего председательства в Совете ЕС намерена поднять вопрос об отмене антироссийских санкций, заявил премьер-министр балканской страны Бойко Борисов после встречи с польской коллегой Беатой Шидло.

"Спокойно и прагматично должно быть найдено решение… Если мы найдем достаточно аргументов, объединим свои усилия ради достижения компромисса, будет хорошо. Но необходимо сохранить единство", — цитирует радио БНР слова премьера.

Он добавил, что "ничего еще не решено, сейчас есть только идеи, предстоит много работы и аргументов".

Борисов отметил, что еще в разговоре с греческим премьером Алексисом Ципрасом пообещал поднять вопрос антироссийских санкций в Совете ЕС.

Болгария будет председателем Совета ЕС в первой половине 2018 года.

В эфире радио Sputnik независимый политолог Александр Сафонов высказал мнение, что болгарское руководство ведет грамотную дипломатическую и политическую игру.

"Заявление сделано в лучших дипломатических тонах. Но, при всем уважении, у Болгарии вряд ли есть возможность кого-то переубедить. Думаю, что заявление Бойко Борисова связано с тем, что этот достаточно ловкий политический лидер пытается показать, во-первых, свою готовность к диалогу с Россией; во-вторых, близость к тем странам, которые выступают за сохранение санкций и к тем, которые пытаются лоббировать их отмену. Он, безусловно, следит за выборами в Германии, и в зависимости от того, кто победит, Болгария будет корректировать свой внешнеполитический курс. Конечно, Болгария из-за санкций очень много потеряла по сельскохозяйственному импорту в РФ, по другим статьям внешней торговли. Поэтому болгары заинтересованы в восстановлении двусторонних внешнеторговых отношений. Заявление премьера привлечет к нему и его партии симпатии избирателей. Так что это очень мудрый, тонкий, грамотный дипломатический шаг, который направлен и на внешнюю, и на внутреннюю аудиторию", — сказал Александр Сафонов.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".



Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

