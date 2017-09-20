Мнение: уже не только Шредер понимает, что возврат Крыма Украине – это бред

Россия никогда не отдаст Крым, заявил экс-канцлер Германии Герхард Шредер. Заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева в эфире радио Sputnik назвала заявление немецкого политика ожидаемым.

Крым никогда не перестанет быть частью России, заявил в интервью журналу Stern экс-канцлер Германии Герхард Шредер.

"Я предвижу, что ни один российский президент не выведет Крым из состава страны", – сказал политик. Настаивая на ином, Берлин рискует разрушить связи с Москвой и посеять раздор между народами, связанными общей историей, уверен экс-канцлер.

Шредер напомнил о "новой восточной политике" канцлера ФРГ Вилли Брандта, которая помогла Бонну установить диалог со странами народной демократии. Она должна стать примером для нынешних немецких властей, уверен бывший шеф социал-демократов. Политик также призвал "не ориентироваться на интересы США" в вопросе российско-немецких отношений. "Штатам не нужна сильная Россия. Европа, прежде всего Германия, имеет иные интересы", – сказал он.

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, политолог Наталья Макеева в эфире радио Sputnik назвала заявление Шредера ожидаемым.

"На мой взгляд, это заявление вполне ожидаемое. Европа начинает уходить из-под доминирования "вашингтонского обкома", становится по-настоящему суверенной. Европейские лидеры – здравая их часть – начинают понимать, что совершенно не в прагматичных интересах европейских народов продолжать следовать указке из Вашингтона, участвовать в санкциях, которые бьют по простому населению, по экономике европейских стран. Поэтому они начинают проводить суверенную политику. А заключается она в том, что для европейских государств естественно сближение с Россией, нежели с США, в силу исторических, не говоря уже о географических обстоятельствах. Поэтому признание Крыма, который в сознании обывателя – российского, европейского, какого угодно – всегда был российским, это ожидаемое событие. Это просто признание по факту. По большому счету, все в мире уже прекрасно понимают, что ни о каком возврате Крыма Украине речи быть не может – это абсурд, бред и политическая игра (украинского президента Петра) Порошенко и его кураторов. И я думаю, что в ближайшее время стоит ожидать подобных заявлений и от других здравомыслящих европейских лидеров", – сказала Наталья Макеева.

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