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Эксперт оценил потери Украины от грузового движения в обход ее территории

17:5920.09.2017
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© Фото : минобороны РФ / Вадим СавицкийЖелезнодорожный участок Журавка - Миллерово в обход УкраиныЖелезнодорожный участок Журавка - Миллерово в обход Украины
© Фото : минобороны РФ / Вадим Савицкий
РЖД запустила регулярное грузовое движение в обход Украины. Эксперт по транспорту Алексей Захаров в эфире радио Sputnik отметил, что Киев потеряет не только оплату за транзит.

Грузовые поезда начали регулярное движение по железной дороге в обход Украины, сообщили в РЖД.

В августе РЖД завершила строительство обходного участка Журавка – Миллерово. Линия длиной 137 км проходит полностью по территории России. Строительство обходного участка оценивалось в 56 млрд рублей. В проекте участвовали подразделение РЖД "Росжелдорстрой" и железнодорожные войска.

Первые поезда, опробовавшие новый участок, перевезли вагоны с зерном, железной рудой и строительными материалами.

Железнодорожный участок Журавка - Миллерово в обход Украины
© Фото : минобороны РФ / Вадим Савицкий
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"Тестовая эксплуатация позволит проверить готовность железнодорожной инфраструктуры, работу систем управления движением, а также подготовить локомотивные бригады", – отметили в компании.

Пассажирские поезда по новому участку запустят после грузовых. Для них еще предстоит составить расписание, информирует РЖД.

Строительство новой железной дороги началось в 2014 году после ухудшения отношений между Россией и Украиной. Киев уже неоднократно грозил перекрыть железнодорожное сообщение с РФ.

В эфире радио Sputnik независимый эксперт по транспорту Алексей Захаров оценил убытки, которые понесет Украина в связи с прекращением движения российских поездов по своей территории.

"Оценочные цифры – порядка 200 млн долларов в год. Это то, что РЖД платила Украине за транзит через ее территорию. Кроме того, потеряют свой заработок местные жители – те, кто получал деньги за обслуживание железной дороги, и, соответственно, потеряют деньги местные бюджеты. То есть суммарные потери Украины будут еще выше. Что касается ветки, по которой не будут ездить российские поезда, то она стала абсолютно тупиковой. Каких-то объемных местных перевозок там не может быть. Так что ветка, полагаю, захиреет", – сказал Алексей Захаров.

По его мнению, мощностей нового железнодорожного участка хватит для обеспечения грузовых и пассажирских перевозок.

"Мощностей у нового участка хватит – он построен с хорошим запасом, как по скоростям, так и по нагрузкам. По нему без особых проблем будут ходить тяжеловесные грузовые составы. Более того, в конструкцию этого участка железной дороги были заложены требования по движению скоростных поездов, есть планы пустить их от Москвы до Адлера", – отметил эксперт.

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