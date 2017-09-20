Эксперт: озвученные главным психиатром Минобороны Украины данные впечатляют

Главный психиатр Минобороны Украины Олег Друзь уволен после слов об опасности, которую представляют ветераны АТО. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik назвал увольнение психиатра "фарисейством".

Министр обороны Украины Степан Полторак отстранил от должности начальника клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра полковника Олега Друзя, сообщила пресс-служба ведомства.

По словам Полторака, причиной стало неудовлетворительное выполнение Друзем служебных обязанностей. В отношении него также назначено служебное расследование.

Ранее главный психиатр Минобороны заявил, что 93% участников военной операции в Донбассе представляют потенциальную угрозу для общества и нуждаются в лечении. Эти слова вызвали негодование среди украинских силовиков.

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik назвал "фарисейским" увольнение Олега Друзя.

"Цифра, озвученная Олегом Друзем, действительно впечатляет и свидетельствует о серьезных психических проблемах у участников так называемой АТО. Само же отстранение Друзя от должности я воспринимаю, как фарисейское. Потому что сам Полторак еще в мае этого года, например, акцентировал внимание на серьезной проблеме, которая есть в рядах ВСУ, тогда он призывал бороться с пьянством в рядах вооруженных сил", – сказал Иван Мезюхо.

Политолог предположил, что Минобороны Украины хотело скрыть данные, озвученные Олегом Друзем. Отсюда и подобная реакция на его заявление.

"Вот эта реакция министерства обороны Украины на ту информацию, которую озвучил Олег Друзь, лишь свидетельствует о правдивости его статистических данных. Минобороны, видимо, не хотело бы озвучивать данные цифры. Потому что они заставляют задуматься, а все ли правильно делает украинское государство в плане проведения АТО, должным ли образом работает командирский состав. Поэтому, конечно, озвученная Олегом Друзем информация – это очень неприятная новость для руководства Минобороны Украины", – считает Иван Мезюхо.

При этом, по его мнению, Киев сегодня, по сути, сам боится возвращающихся из зоны АТО военнослужащих.

"Я думаю, что на сегодняшний день украинские власти боятся самих участников АТО, в особенности ветеранов этой операции, которые уже не служат, у которых развязаны руки, которые могут говорить о многом, понимая, что им за это ничего не будет. И главное – общественное мнение может быть на их стороне. Но здесь надо понимать, что те люди, которые пришли к власти в результате госпереворота в 2014 году, сами создали все проблемы, в частности, те, о которых говорил Олег Друзь", – заключил политолог.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!