РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Военный политолог: от похвал НАТО "начинаешь напрягаться"

16:4320.09.2017
(обновлено: 16:45 20.09.2017)
0190
© РИА Новости / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкКомандный пункт на Осиповичском полигоне в Могилевской области во время учений Запад-2017Командный пункт на Осиповичском полигоне в Могилевской области во время учений Запад-2017
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Представитель НАТО отметил открытость учений "Запад-2017". Военный политолог Олег Глазунов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что подобная личная позиция не повлияет на общую риторику, доносящуюся с Запада.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о завершении совместных российско-белорусских стратегических учений "Запад-2017".

"Сегодня завершились совместные российско-белорусские учения "Запад-2017", – заявил Лукашенко во время своей речи по итогам боевой учебы.

Российско-белорусские учения Запад-2017 в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Польский публицист: непонятно, зачем "Запад-2017" выдают за нечто небывалое

При этом он отметил, что эти маневры и сотрудничество с Россией не направлены против третьих стран "и служат исключительно защите наших национальных интересов". По словам президента, в этом могли убедиться представители военно-дипломатического корпуса и международных организаций, присутствующие на завершающем этапе учений.

Ранее представитель НАТО на учениях "Запад-2017" Томас Вестерман, прибывший на белорусский полигон, отметил открытость маневров для иностранных наблюдателей, готовность со стороны министерства обороны Белоруссии приглашать на учения представителей НАТО. По словам Вестермана, есть "очень хороший подход к прозрачности учений".

Подразделения Псковского, Тульского и Ивановского соединений внезапно подняты по тревоге в рамках совместного стратегического учения Запад-2017
© Фото : Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России
Политолог о реакции Пентагона на учения "Запад-2017": не надо верить фейкам

Ряд стран, в том числе Украина, Польша, страны Балтии, заявляли о своей обеспокоенности из-за учений. Так президент Литвы Даля Грибаускайте, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, заявила, что Россия, проводя подобные учения, "репетирует агрессивные сценарии против соседних государств, обучая свою армию нападению на Запад".

В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов выразил мнение, что личная позиция представителя НАТО не повлияет на общую риторику, доносящуюся с Запада.  

"От таких похвал начинаешь напрягаться, поскольку в любом случае стратегия НАТО "Россия – это враг номер один". Это западная привычка – улыбаться в лицо, говорить комплименты и тут же бить в спину, делать пакости. Генерал похвалил, но стратегия НАТО не изменилась, российская армия для них – "агрессивная". Хотя учения имели оборонительное значение, и наша военная доктрина не наступательная, в отличие от стран НАТО. Генерал сказал, что доволен прозрачностью учений, а еще недавно лидер одной из стран НАТО сказала, что эти учения якобы направлены на вторжение в прибалтийские страны. Так что в НАТО хвалят и одновременно дают подзатыльники. Поэтому к таким похвалам нужно относиться сдержанно, понимая, что в любом случае страны НАТО нас считают врагами", – сказал Олег Глазунов.

Стратегические учения "Запад-2017" проходили 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах России. Общая численность личного состава, участвовавшего в учениях, превысила 12 тысяч человек. Кроме того, к маневрам привлекались около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до десяти боевых кораблей.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена