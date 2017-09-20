Военный политолог: от похвал НАТО "начинаешь напрягаться"

Представитель НАТО отметил открытость учений "Запад-2017". Военный политолог Олег Глазунов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что подобная личная позиция не повлияет на общую риторику, доносящуюся с Запада.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о завершении совместных российско-белорусских стратегических учений "Запад-2017".

"Сегодня завершились совместные российско-белорусские учения "Запад-2017", – заявил Лукашенко во время своей речи по итогам боевой учебы.

При этом он отметил, что эти маневры и сотрудничество с Россией не направлены против третьих стран "и служат исключительно защите наших национальных интересов". По словам президента, в этом могли убедиться представители военно-дипломатического корпуса и международных организаций, присутствующие на завершающем этапе учений.

Ранее представитель НАТО на учениях "Запад-2017" Томас Вестерман, прибывший на белорусский полигон, отметил открытость маневров для иностранных наблюдателей, готовность со стороны министерства обороны Белоруссии приглашать на учения представителей НАТО. По словам Вестермана, есть "очень хороший подход к прозрачности учений".

Ряд стран, в том числе Украина, Польша, страны Балтии, заявляли о своей обеспокоенности из-за учений. Так президент Литвы Даля Грибаускайте, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, заявила, что Россия, проводя подобные учения, "репетирует агрессивные сценарии против соседних государств, обучая свою армию нападению на Запад".

В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов выразил мнение, что личная позиция представителя НАТО не повлияет на общую риторику, доносящуюся с Запада.

"От таких похвал начинаешь напрягаться, поскольку в любом случае стратегия НАТО "Россия – это враг номер один". Это западная привычка – улыбаться в лицо, говорить комплименты и тут же бить в спину, делать пакости. Генерал похвалил, но стратегия НАТО не изменилась, российская армия для них – "агрессивная". Хотя учения имели оборонительное значение, и наша военная доктрина не наступательная, в отличие от стран НАТО. Генерал сказал, что доволен прозрачностью учений, а еще недавно лидер одной из стран НАТО сказала, что эти учения якобы направлены на вторжение в прибалтийские страны. Так что в НАТО хвалят и одновременно дают подзатыльники. Поэтому к таким похвалам нужно относиться сдержанно, понимая, что в любом случае страны НАТО нас считают врагами", – сказал Олег Глазунов.

Стратегические учения "Запад-2017" проходили 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах России. Общая численность личного состава, участвовавшего в учениях, превысила 12 тысяч человек. Кроме того, к маневрам привлекались около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до десяти боевых кораблей.

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