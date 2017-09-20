Ганжара о новой железной дороге: мы больше не зависим от спекуляций Украины

РЖД открыла движение грузовых поездов в обход Украины. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik выразил мнение, что новая железная дорога лишила Киев одного из путей давления на нашу страну.

РЖД открыла регулярное движение грузовых поездов по железной дороге в обход Украины. Первые поезда, опробовавшие новый участок, перевезли вагоны с зерном, железной рудой и строительными материалами.

"Тестовая эксплуатация позволит проверить готовность железнодорожной инфраструктуры, работу систем управления движением, а также подготовить локомотивные бригады", – отметили в РЖД.

Пассажирские поезда по новому участку запустят после грузовых. Максимальная скорость движения грузовых поездов составит 90 км в час, пассажирских – 140 км в час. В летний период здесь будут курсировать до 190 составов в сутки, большая часть из них – пассажирские поезда дальнего следования.

Строительство новой железной дороги началось в 2014 году после ухудшения отношений между Россией и Украиной. Электрифицированная двухпутная дорога протянулась между Журавкой и Миллерово по территориям Воронежской и Ростовской областей. Ее длина составляет 137 километров.

Дорога отличается большим количеством искусственных сооружений: на ней есть пять мостов, длина одного из которых превышает 150 метров, виадук, четыре автодорожных путепровода.

Депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik высказал мнение, что новая железная дорога укрепляет экономическую независимость России от внешних факторов.

"Мы больше не зависим от спекуляций со стороны Украины. Это государство потеряло точку давления на нашу страну, потому что те заявления, которые делали украинское власти, и те действия, которые они предпринимали, безусловно, ставили под угрозу безопасность нашей страны с точки зрения логистики, которая осуществлялась через территорию Украины. Теперь, когда появилась новая железная дорога, грузоперевозки на этом направлении будут полностью независимы от внешних факторов – то есть, от украинского государства", – отметил Владислав Ганжара.

По его мнению, Киев несет всю ответственность за прекращение экономических и иных связей с РФ.

"Когда осуществлялись перевозки через территорию Украины, то согласно международных норм мы за это платили украинскому государству определенную сумму. Украина и так уже очень много потеряла от разрыва экономических отношений с нашей страной. Для украинского государства РФ всегда являлась стратегическим экономическим партнером. И без России экономика Украины никогда не сможет выйти на устойчивые темпы роста", – считает Владислав Ганжара.

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