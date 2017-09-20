Мнение: ролик с Фрименом – дело рук "неудавшейся президентши"

Американский актер Морган Фримен снялся в видеоролике, в котором призывает защитить США от "нападения России". Политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобные истории не несут ничего хорошего для самой Америки.

Американский актер Морган Фримен снялся в ролике так называемого "Комитета по расследованию против России". В видео утверждается, что Москва хочет "отомстить" США за развал СССР.

"На нас напали. Идет война", – говорит Фримен в кадре. Он предлагает зрителям представить "сценарий фильма" о том, как "агент КГБ" решил отомстить за развал своей родины и стал президентом. В этот момент на видео показывают российского лидера Владимира Путина и архивные кадры из постсоветской России. Фримен объявляет, что для этого человека США – "заклятый враг".

Затем актер обвиняет Россию в кибератаках на демократические государства и в распространении "пропаганды". В конце ролика он призывает президента Соединенных Штатов Дональда Трампа "рассказать правду" и выступить с обращением к американцам о "российском вмешательстве" в выборы.

"Свободный мир нуждается в нашем лидерстве", – заключает он.

Видео было снято в рамках проекта "Комитет по расследованию против России". Среди членов экспертного совета на сайте организации указаны режиссер Роб Рейнер, бывший глава Национальной разведки США Джеймс Клэппер, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Макс Бут, а также политологи Норм Орнштейн и Чарльз Сайкс.

Комментируя видеоролик, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рекомендовал не относиться серьезно к таким заявлениям, поскольку они "не основаны на реальной информации". Он объяснил заявление голливудского актера о России "эмоциональной экзальтацией".

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов считает, что для Фримена подобное видео – не более чем очередная хорошо оплачиваемая роль.

"Он же артист. Актерское ремесло подразумевает получение денег за исполнение тех или иных ролей. Чем отличается роль этого пропагандиста в ролике в пользу неудавшейся президентши Хиллари Клинтон, а это ведь ее штаба рук дело, от любой другой роли в каком-нибудь голливудском фильме? Одна роль лучше, другая – хуже, но обе оплачиваются деньгами. Для него это тоже роль. Мы просто часто вкладываем в актеров то, чего нет, просто потому, что нам понравились те или иные роли. А ведь на самом деле зачастую артист – это просто пустой сосуд, в который за деньги наливают определенные ингредиенты для того, чтобы воздействовать на публику, не более того", – сказал Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, данный видеоролик – лишь один из элементов масштабной кампании против Дональда Трампа.

"Подобная реклама – очень дорогая. А, значит, оппоненты Трампа подошли к этому делу очень основательно. Я думаю, это только начало большой, масштабной кампании против Трампа. И данный ролик, безусловно, возымеет действие. Ведь Морган Фримен очень известен и любим в США, в первую очередь. И, конечно, участие таких знаменитых артистов в подобных мероприятиях дает серьезный эффект", – уверен политолог.

Он считает, что в данном случае американцы наносят вред своей стране.

"Ничего хорошего для американской государственности здесь нет. Ведь подобные вещи расшатывают и разрушают американскую государственность. Но раз они хотят себя разрушать, пускай разрушают. Конечно, неприятно, что опять звучит эта русофобская тема, "вмешательство" в выборы. Но что делать – это такое голливудское сознание", – заключил Алексей Мартынов.

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