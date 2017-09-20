Политолог: в словах Пауэр о "пропаганде РФ" есть оговорка-признание

Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр обвинила РФ в информационной пропаганде. Политолог Дмитрий Дробницкий в эфире радио Sputnik отметил, что дипломат, в том числе, сделала признание, которое обличает либеральную администрацию Белого дома.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала колонку бывшего американского постпреда при ООН Саманты Пауэр, в которой дипломат обвиняет Россию в информационно пропаганде.

В колонке для газеты The New York Times Пауэр написала, что "Россия умело использует" тот факт, что в США растет зависимость от новых источников информации. По ее словам, в 2016 году российские власти якобы "задействовали целую армию троллей, ботов, фейковых аккаунтов в Twitter и Facebook", чтобы еще больше распространить информацию, которая дискредитирует Хиллари Клинтон.

"Американцы изобрели соцсети и разругались между собой – вот почему все должны бояться российской пропаганды", – сказала Симоньян, слова которой приводит RT.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Симоньян называла эти обвинения нападками на RT, в которых нет ни слова правды, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков – абсурдными.

В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Дробницкий обратил внимание на один из пассажей в колонке бывшего американского постпреда при ООН.

"Саманта Пауэр в своей колонке сделала оговорку по Фрейду, которая обличает либеральную администрацию Белого дома лучше, чем RT или Sputnik. В частности, она сказала, что Советский Союз тоже пытался влиять на выборы в США, но тогда это не получилось, а сейчас это очень опасно, потому что люди получают информацию не только из хорошо контролируемых, модерированных источников, вроде телевидения, но и из интернета. И это, как раз, по ее мнению, и есть опасность. То есть человек, либерал по убеждениям, признается в том, что очень жалеет, что информация попадает к американским гражданам безо всякой цензуры. Надо сказать, что подобное признание для человека, который построил карьеру как борец за права личности, мягко говоря, его не красящая", – сказал Дмитрий Дробницкий.

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