Военный эксперт о возможном выходе США из ДРСМД: вальс танцуют вдвоем

Россия подозревает США в нарушении пунктов договора РСМД, заявил глава МИД Сергей Лавров. Военный эксперт Владимир Козин в эфире радио Sputnik отметил, что в Вашингтоне все активнее звучат призывы о выходе из договора.

У России и США остаются взаимные вопросы по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), консультации будут продолжены, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Мы, как говорил президент РФ, заинтересованы в том, чтобы этот договор сохранялся, но, естественно, сохранялся без каких-либо нарушений со стороны американских партнеров. У нас есть подозрения как минимум по трем позициям в том, что у американцев создаются боевые системы, которые нарушают или могут нарушить обязательства, взятые по договору. Мы честно эти озабоченности предъявили", – сказал глава МИД после встречи с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

По его словам, Вашингтон тоже предъявляет претензии Москве, но без конкретных обоснований.

Договор РСМД был подписан в 1987 году в Вашингтоне и носит бессрочный характер. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 километров.

Профессор Академии военных наук РФ Владимир Козин в эфире радио Sputnik отметил, что в США все активнее звучат призывы о выходе из ДРСМД. Обвиняя российскую сторону, американцы прикрывают собственные нарушения пунктов договора, считает он.

"В июне в конгрессе США был выдвинут проект закона об ассигнованиях на национальную оборону на 2018 год, и там содержался конкретный призыв к разработке специальной программы создания новой крылатой ракеты наземного базирования средней дальности, которая запрещается договором 1987 года. И это главная причина того, почему сейчас американцы так много говорят о желании выйти из договора. Кроме того, обвиняя российскую сторону в якобы неких нарушениях, американцы пытаются прикрыть информационно и политически нарушения этого договора с их стороны – например, использование ракет-мишеней при проверке эффективности систем ПРО", – сказал Владимир Козин.

По его мнению, выходом из ДРСМД американцы провоцируют гонку вооружений.

"Вальс танцуют вдвоем. Если американцы выйдут из договора, то, естественно, мы не будем его выполнять в одностороннем порядке. Сейчас 32 государства в мире обладают промышленной и технической базой для создания ракет средней и меньшей дальности, и эти страны не охватываются договором РСМД. Поэтому выход Америки из договора означает одно – гонку ракет средней и меньшей дальности, поскольку не будет договора – пойдет цепная реакция. Американцы частично заинтересованы в этой гонке, поскольку в этой группе 32 стран есть их союзники – страны НАТО. Кроме того, американцы смогут размещать свои крылатые ракеты наземного базирования, запрещенные договором, на территории государств Западной Европы – вот их интерес. Поэтому выход из договора – это вещь крайне опасная, она дестабилизирует стратегическую ядерную стабильность в мире, которая худо-бедно, но пока соблюдается", – заключил Владимир Козин.

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