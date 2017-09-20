РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Военный эксперт о возможном выходе США из ДРСМД: вальс танцуют вдвоем

13:5220.09.2017
(обновлено: 13:53 20.09.2017)
0540
© AP Photo / South Korea Defense MinistryЗапуск южнокорейской баллистической ракеты Hyunmoo II во время совместных учений США и Южной КореиЗапуск южнокорейской баллистической ракеты Hyunmoo II во время совместных учений США и Южной Кореи
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Россия подозревает США в нарушении пунктов договора РСМД, заявил глава МИД Сергей Лавров. Военный эксперт Владимир Козин в эфире радио Sputnik отметил, что в Вашингтоне все активнее звучат призывы о выходе из договора.

У России и США остаются взаимные вопросы по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), консультации будут продолжены, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Мы, как говорил президент РФ, заинтересованы в том, чтобы этот договор сохранялся, но, естественно, сохранялся без каких-либо нарушений со стороны американских партнеров. У нас есть подозрения как минимум по трем позициям в том, что у американцев создаются боевые системы, которые нарушают или могут нарушить обязательства, взятые по договору. Мы честно эти озабоченности предъявили", – сказал глава МИД после встречи с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

Сергей Лавров во время встречи с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном в Маниле. 6 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Мнение: ответ РФ на нарушение ДРСМД заставит США сесть за стол переговоров

По его словам, Вашингтон тоже предъявляет претензии Москве, но без конкретных обоснований.

Договор РСМД был подписан в 1987 году в Вашингтоне и носит бессрочный характер. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 километров.

Профессор Академии военных наук РФ Владимир Козин в эфире радио Sputnik отметил, что в США все активнее звучат призывы о выходе из ДРСМД. Обвиняя российскую сторону, американцы прикрывают собственные нарушения пунктов договора, считает он.

"В июне в конгрессе США был выдвинут проект закона об ассигнованиях на национальную оборону на 2018 год, и там содержался конкретный призыв к разработке специальной программы создания новой крылатой ракеты наземного базирования средней дальности, которая запрещается договором 1987 года. И это главная причина того, почему сейчас американцы так много говорят о желании выйти из договора. Кроме того, обвиняя российскую сторону в якобы неких нарушениях, американцы пытаются прикрыть информационно и политически нарушения этого договора с их стороны – например, использование ракет-мишеней при проверке эффективности систем ПРО", – сказал Владимир Козин.

По его мнению, выходом из ДРСМД американцы провоцируют гонку вооружений.

"Вальс танцуют вдвоем. Если американцы выйдут из договора, то, естественно, мы не будем его выполнять в одностороннем порядке. Сейчас 32 государства в мире обладают промышленной и технической базой для создания ракет средней и меньшей дальности, и эти страны не охватываются договором РСМД. Поэтому выход Америки из договора означает одно – гонку ракет средней и меньшей дальности, поскольку не будет договора – пойдет цепная реакция. Американцы частично заинтересованы в этой гонке, поскольку в этой группе 32 стран есть их союзники – страны НАТО. Кроме того, американцы смогут размещать свои крылатые ракеты наземного базирования, запрещенные договором, на территории государств Западной Европы – вот их интерес. Поэтому выход из договора – это вещь крайне опасная, она дестабилизирует стратегическую ядерную стабильность в мире, которая худо-бедно, но пока соблюдается", – заключил Владимир Козин.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена