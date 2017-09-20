Юрист об иске "Нафтогаза" на $5 млрд: ключевое – как Киев считает убытки

"Нафтогаз Украины" подал иск к России на $5 млрд из-за потери активов в Крыму. Адвокат по международным делам Денис Скрябин в эфире радио Sputnik оценил перспективы украинской стороны в этом деле.

"Нафтогаз" подал иск к России с требованием возместить 5 млрд долларов из-за потери активов в Крыму, говорится в сообщении компании.

Заявление поступило в трибунал, сформированный при Постоянной палате третейского суда в Гааге. Помимо "Нафтогаза" инициаторами разбирательства стали шесть "дочек" компании – "Черноморнефтегаз", "Укртрансгаз", "Ликво", "Укргаздобыча", "Укртранснафта" и "Газ Украины"

Свои убытки украинская компания оценила в сумму "около пяти миллиардов долларов". Интересы компании в суде будет представлять юристы из Covington & Burling LL.

В "Нафтогазе" отметили, что суд должен вынести решение до конца 2018 года.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, комментируя иск, заявил, что он даже не должен рассматриваться, поскольку предмет спора принадлежит Крыму и его жителям.

Это уже не первый претензия компании в адрес России из-за активов в Крыму. В прошлом году "Нафтогаз" заявлял, что намерен взыскать с России 2,6 млрд долларов через Международный инвестиционный арбитраж.

В эфире радио Sputnik адвокат по международным делам юридической фирмы "Скрябин и партнеры" Денис Скрябин отметил, что пока сложно сказать, чем именно в данном случае руководствуется украинская сторона.

"Здесь ключевой вопрос – каким образом Украина рассчитывает свои убытки? При этом, естественно, публично она это не объясняет и, скорее всего, объяснять не будет. Потому что это наиболее слабое место их (киевских властей) позиции – обоснование тех убытков, которые они могли понести. Но так как Россия на сегодняшний момент отказалась от участия в судебных разбирательствах, мы, скорее всего, не узнаем, пока не будет вынесено судебное решение, чем же Украина руководствовалась при принятии тех или иных решений", – сказал Денис Скрябин.

С другой стороны, по его мнению, логику украинских властей в некоторой степени можно понять.

"В принципе, логику Украины можно понять: они в данный момент пытаются вернуться в публичное пространство и рассказать о том, что конфликт между Украиной и Россией есть, по мнению украинской стороны, и нужно не забывать о них, о Крыме и тех потерях, которые Украина из-за него понесла. Поэтому цифры могут браться любые, главное – чтобы они производили на обычных граждан хоть какое-то влияние, и была возможность сказать гражданам: вот мы боремся, мы пытаемся наполнить бюджет Украины. Но, на мой взгляд, перспективы Украины в суде достаточно туманны. Хотя с точки зрения политической мотивации, наверное, стоит подавать подобные иски", – считает Денис Скрябин.

Спор по поводу активов украинских компаний начался после воссоединения Крыма с Россией. Правительство полуострова национализировало имущество "Черноморнефтегаза" и "Укртрансгаза". Активы обеих компаний вошли в уставной капитал нового Крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз".

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