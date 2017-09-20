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Мнение: ответ РФ на нарушение ДРСМД заставит США сесть за стол переговоров

11:3620.09.2017
(обновлено: 11:39 20.09.2017)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовСергей Лавров во время встречи с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном в Маниле. 6 августа 2017Сергей Лавров во время встречи с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном в Маниле. 6 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о претензиях России к США по поводу соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Военный эксперт Константин Сивков в эфире радио Sputnik отметил, что уже сейчас США реально нарушают этот договор.

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал действия  сената США, который ранее принял поправку в оборонный бюджет страны, позволяющую выйти из одной статьи российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Он напомнил, что из соглашения "можно выйти без всякой поправки, без всякого конгресса".

Вооружение США
© Иллюстрация РИА Новости
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"Это предусмотрено любой договоренностью, в том числе ДРСМД… Позиция конгресса остается позицией конгресса", – добавил Лавров.

После встречи в Нью-Йорке с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном глава МИД РФ отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы ДРСМД сохранялся и в будущем.

"Естественно, сохранялся без каких-либо нарушений со стороны американских партнеров. У нас есть подозрения как минимум по трем позициям в том, что у американцев создаются боевые системы, которые нарушают или могут нарушить обязательства, взятые по договору. Мы честно эти озабоченности предъявили", – заявил министр после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Министр иностранных дер РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время переговоров в Москве. 12 апреля 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Лавров подтвердил, что американские власти также предъявляют претензии Москве, однако Вашингтон не приводит конкретных обоснований своим утверждениям.

Договор РСМД подписан в 1987 году в Вашингтоне и носит бессрочный характер. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.

Член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Договор  о ликвидации ракет средней и меньшей дальности уже сейчас нарушается Соединенными Штатами. 

"США реально нарушают этот договор, развертывая под видом ПРО наземные инфраструктуры для базирования крылатых ракет большой дальности "Томагавк". Это развертывание у границ нашей страны пусковых установок Mk-41, на которых могут быть размещены любые виды ракет. Сегодня США открыто взяли курс на создание условий для нанесения так называемого "обезоруживающего" удара по нашей стране", – уверен Константин Сивков.

По его словам, у России есть варианты ответа на любые действия со стороны США. 

"Сейчас США плюют на все договоры, которые были заключены ранее, и их разрывают, чтобы обеспечить свое ракетно-ядерное превосходство над Россией. И никакие уговоры, никакие дипломатические шаги их с этой позиции не сдвинут. Единственное, что мы можем сделать – это дать ассиметричный ответ в сфере вооружений, не выходя при этом за рамки существующих договоров. Вариантов этого ответа может быть несколько, и они однозначно заставят американцев сесть за стол переговоров", – считает Константин Сивков.

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