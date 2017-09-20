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Эксперт: парламентариям из ЕС по-человечески интересно съездить в Крым

10:0720.09.2017
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоВсе продукты, которые используются в приготовлении блюд, местныеВсе продукты, которые используются в приготовлении блюд, местные
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Немецкие и австрийские политики и бизнесмены посетят Крым, сообщают СМИ. Политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik выразил мнение, что интерес к Крыму говорит об изменениях в политических настроениях в странах ЕС.

Немецкие и австрийские бизнесмены и парламентарии следующей  весной посетят Крым, пишет газета "Известия"

По данным издания, представители ФРГ и Австрии прибудут в Ялту для участия в Международном экономическом форуме (ЯМЭФ). Об этом газете рассказал сопредседатель "Деловой России", председатель правления фонда ЯМЭФ Андрей Назаров.

"Мы ожидаем участие 50 представителей Германии и Австрии на уровне видных политиков, бизнесменов и общественных деятелей. Впервые ЯМЭФ посетят депутаты бундестага", – заявил он.

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© РИА Новости / Василий Батанов
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Мнение: "группа друзей деоккупации Крыма" – громкая и пустая идея Порошенко

Немецкий депутат, попросивший не указывать его имя в связи с приближающимися парламентскими выборами в ФРГ, пояснил, что делегация поедет в Крым, несмотря на санкции и политическое давление.

"Ведь это важный знак примирения и сотрудничества между Россией и Западом. Мои знакомые, которые были там в последние годы, привозили с собой исключительно позитивные впечатления и новые решения для развития экономики и межрегионального взаимодействия", – цитирует издание депутата.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 96% жителей региона высказались за воссоединение с Российской Федерацией.

Интерес европейских политиков к Крыму объяснил в эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.

"Россия и Германия могут быть ценными союзниками друг для друга. И те немецкие политики, которые это осознают, испытывают интерес в том числе и к Крыму. Тем более что Крым – это один из регионов, где компактно проживает немецкое национальное меньшинство. Это меньшинство начинает покидать территорию Украины и перемещаться в РФ после принятия закона о репрессированных народах, куда входят, в том числе, и немцы. Так что поводов для сотрудничества у России, Германии и Австрии очень много. Но существует ряд препятствий, которые порой приходится обходить с большим трудом", – отметил Богдан Безпалько.

Эксперт видит определенные политические изменения в желании отдельных европейских политиков посетить Крым.

"Мне кажется, это искреннее желание этих политиков. Может быть, отчасти это человеческое любопытство. Но в целом это определенное изменение в политической структуре Австрии и Германии. Эти изменения касаются не интереса к России, потому что он был всегда, а именно готовности идти на определенные шаги. Как, например, посещение Крыма, которое раньше считалось для многих политиков недопустимым. Да и сейчас перед выборами (в ФРГ) эти люди стараются сохранить инкогнито, но заявляют, что Крым для них настолько интересен, что они обязательно туда поедут", – сказал Богдан Безпалько. 

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