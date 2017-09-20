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Эксперт о встрече Лаврова и Тиллерсона: события в Сирии сорвали планы США

09:2120.09.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМинистр иностранных дер РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время переговоров в Москве. 12 апреля 2017Министр иностранных дер РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время переговоров в Москве. 12 апреля 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Глава МИФ РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили ситуацию в Сирии в ходе двусторонней встречи. Политолог Алексей Зудин объяснил в эфире радио Sputnik, почему, по его мнению, американская сторона заинтересована в таких контактах.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном напомнил ему: США – незваный гость в Сирии.

"Мы подтвердили наш подход о том, что при всем признании реальности нахождения американской коалиции в Сирии, она все-таки там незваный гость", – сказал Лавров журналистам.

В ходе двусторонней встречи обсуждались операции в Ракке и Дейр-эз-Зоре.

Дым поднимается над сирийским городом Кобани после авиаударов США. 8 октября 2014
© REUTERS / Umit Bektas
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"Обсуждали наши контакты по Сирии, продолжаются контакты между военными для того, чтобы не допускать конфликтов при реализации планов по взятию Ракки, по взятию Дейр-эз-Зора, и военные продолжают согласовывать те шаги, которые требуются для того, чтобы цели борьбы с террором не пострадали", – заявил Лавров журналистам по итогам переговоров с американским коллегой.

Как сообщил Сергей Лавров, на встрече было подтверждено, что действующая в Сирии группировка "Джебхат ан-Нусра"* является террористической организацией. 

"Напомнили нашим американским коллегам, что еще и "Джебхат ан-Нусра"* является террористической организацией и в качестве таковой подлежит уничтожению. Рекс Тиллерсон признал, что это действительно так, будем надеяться, что это признание проявится в действиях на земле", – заявил Лавров журналистам по итогам переговоров с американским коллегой.

Переговоры Лаврова и Тиллерсона состоялись в Нью-Йорке. Это уже седьмая в этом году встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Заинтересованность США в этих встречах в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог, член экспертного совета Института социально- экономических и политических исследований Алексей Зудин.

"Были сообщения о том, что форсирование Евфрата и успешное продвижение сирийской армии при поддержке российских ВКС сорвало определенные планы США по выстраиванию "зон влияния" (в Сирии). И все это привело к активной заинтересованности американцев в проведении оперативных переговоров. В ходе встречи Лаврова с Тиллерсоном было заявлено, что обе стороны подтверждают готовность к контактам по предотвращению конфликтных ситуаций", – отметил Алексей Зудин.

По его мнению, в Вашингтоне начали понимать, что ситуация в Сирии развивается не так, как они планировали.

"США понимают, что они утратили инициативу в развитии событий.  Они готовятся к тому, что Россия и (президент Сирии Башар) Асад одержат победу, и готовят новые позиции, чтобы сдерживать Россию в Сирии и на Ближнем Востоке. Тиллерсон сделал заявление об "Ан-Нусре"*. С ним вполне могут не согласиться в ЦРУ и Пентагоне. Так что впереди еще возможны трудности. Но бывает, что государства, которые принимали ошибочные решения, вынуждены признавать очевидное: мол, мы зря потратили деньги, мы зря снабжали своих якобы союзников оружием, оно досталось откровенным террористам. Не исключено, что США оказались именно в такой ситуации", – сказал Алексей Зудин.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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